Farebný kúzelník vo vašej záhrade. Bambus nebeský mení farby celý rok

Túžite vniesť do svojej záhrady či na terasu trochu exotiky, farieb a zároveň vytvoriť miesto, ktoré budú všetci obdivovať? Skúste si zaobstarať netradičný, no čoraz obľúbenejší ker – nandinu domácu, u nás známejšiu ako bambus nebeský. Hoci na prvý pohľad môže pripomínať bambus, skutočne ide o originálny ker s jedinečnými vlastnosťami.

Rastlina, ktorá šuští ako bambus

Nandina získala svoje nezvyčajné pomenovanie práve vďaka listom, ktoré sú jemné, pretiahnuté a keď sa ich dotknete alebo sa do nich oprie vietor, vydávajú jemný šuštiaci zvuk. Práve tento zvuk pripomína bambus, hoci botanicky medzi nimi príbuznosť nie je.

Ako vyzerá bambus nebeský?

Ide o stále zelený ker, ktorý v bežných podmienkach dorastá do výšky približne od 1 do 2,5 metra. Existujú však aj kompaktné odrody, ktoré sú vhodné do menších záhrad alebo do pestovania v kvetináčoch na balkónoch či terasách. Napriek svojmu exotickému pôvodu je nandina pomerne odolná voči mrazu. Keď sú však teploty extrémne nízke, jej listy môžu dočasne opadnúť. Nemusíte sa báť, s príchodom teplejších dní sa znova krásne obnovia.

Prekvapivé farby v každom ročnom období

Čím je bambus nebeský skutočne výnimočný a prečo ho pestovatelia milujú? Tajomstvo spočíva v jeho schopnosti meniť farbu listov počas roka:

Na jar vás privíta nádhernými bronzovými až koralovo-ružovými odtieňmi, ktoré oživia ešte holú záhradu po zime.

Cez leto sa farba listov mení na elegantnú tmavozelenú, ktorá v kombinácii s inými rastlinami vytvára nádherné kompozície.

Na jeseň prichádza vrchol krásy, kedy sa nandina odieva do výraznej, žiarivej červenej, ktorá dokáže upútať pozornosť každého návštevníka.

Pozor na dekoratívne bobuľky – nie sú jedlé!

Nandina okrem krásnych listov poteší aj drobnými bielymi kvetmi so žltými tyčinkami. Tieto kvety sa neskôr premenia na atraktívne, červené bobule, ktoré vydržia až do zimy. Je však dôležité upozorniť, že tieto plody sú mierne jedovaté. Obsahujú totiž malé množstvo kyseliny kyanovodíkovej, a preto treba dbať na to, aby ich neochutnávali najmä malé deti alebo domáci miláčikovia.

Ako nandinu správne vysadiť, aby vynikla?

Bambus nebeský vyzerá najkrajšie, ak mu doprajete priestor ako samostatne stojacej rastline – teda ako tzv. solitéru. V takom prípade bude mať dostatok priestoru na rozrastanie a zároveň ukáže svoje nádherné farby. Ak však máte malú záhradu, nemusíte sa báť vysadiť ho aj spolu s ďalšími rastlinami. Dbajte ale na to, aby boli okolité rastliny skôr neutrálne a nenápadné, aby nandina mohla naplno vyniknúť. Okolo rastliny nechajte voľný priestor aspoň pol metra, aby mala možnosť ukázať svoj plný potenciál.

Ako pestovať bambus nebeský?

Starostlivosť o nandinu nie je nijako komplikovaná. Najdôležitejšie pravidlá sú:

Miesto výsadby : Nandina miluje slnko, preto sa jej najlepšie darí na slnečných a teplých stanovištiach chránených pred silným vetrom. Čím viac slnka dostane, tým budú jej farby výraznejšie a pestrejšie.

Ideálna pôda : Najvhodnejšia je hlinitá, dobre priepustná pôda, s mierne kyslým až neutrálnym pH. Rastlina veľmi zle znáša zamokrenie, preto dbajte na dobrú drenáž pôdy.

Polievanie: V letných mesiacoch dbajte na pravidelnú závlahu. Dlhodobé sucho nandina nezvláda dobre, ale zároveň ju neprelievajte príliš často – pôda by mala byť vlhká, nie blatistá.

Môžete si nandinu rozmnožiť doma?

Rozmnožovanie bambusu nebeského je možné dvoma základnými spôsobmi:

Zo semien : Semená je vhodné namočiť na dva dni do teplej vody a potom ich zasadiť približne 0,5–1 cm hlboko. Klíčenie trvá asi štyri týždne, takže treba byť trpezlivý.

Z odrezkov: Jednoduchší spôsob je rozmnožovanie z odrezkov. Najlepšie je rezy odobrať na jeseň a nechať ich zakoreniť v nádobe s vodou. Zakorenenie prebieha pomaly, preto buďte trpezliví a pravidelne sledujte, ako sa korene vyvíjajú.

Prečo sa oplatí nandinu pestovať?

Má atraktívny vzhľad počas celého roka.

Vytvára nádherné farebné kontrasty v záhrade.

Pestovanie je nenáročné a zvládnu ho aj začiatočníci.

Rastlina je odolná voči bežným chorobám a škodcom.

Ak chcete záhradu, ktorú vám budú susedia závidieť, bambus nebeský je ideálnou voľbou. Svojou farbou, štruktúrou a exotickým nádychom oživí každý exteriér a stane sa neprehliadnuteľnou dominantou, z ktorej sa budete tešiť po celý rok.