Dušičková výzdoba. Takto si vytvoríte dôstojnú dekoráciu na hrob za pár minút

Sviatok Všetkých zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky, patrí na Slovensku medzi najpokojnejšie a najosobnejšie dni v roku. Každoročne 2. novembra prichádzame na cintoríny, aby sme zapálili sviečky, položili kvety a v tichosti si uctili pamiatku svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Typickým symbolom tohto dňa je svetlo sviečok, vôňa chryzantém a dekorácie z prírodných materiálov, ktoré dotvárajú dôstojnú atmosféru spomienky.
Veniec – klasika, ktorá nikdy nesklame
Najčastejšou dušičkovou ozdobou je veniec, symbol večnosti a spomienky. Vyrobiť si ho zvládne naozaj každý – nie je na to potrebné špeciálne vybavenie.
Ako základ poslúži slamený alebo drôtený korpus, na ktorý sa pripevňuje chvojina, najčastejšie zo smreku, jedle alebo tuje. Vetvičky sa pripevňujú tenkým viazacím drôtikom, aby pevne držali tvar.
Pre prirodzený vzhľad môžete pridať:
- šišky, sušené trávy, plody kaliny, eukalyptus či šípky
- prírodné ozdoby ako makovice, orechy alebo žalude
- a napokon menšiu sviečku v sklenenej miske, ktorá doplní pokojnú atmosféru
Takýto veniec pôsobí jednoducho, prirodzene a pritom veľmi dôstojne.
Jednoduché prírodné aranžmány
Ak sa vám nechce pripravovať celý veniec, môžete siahnuť po menšej dekorácii v miske, košíku alebo keramickom kvetináči. Postačí kúsok machu, vetvičky chvojiny, niekoľko sušených kvetov a malá sviečka. Takéto aranžmány sú praktické, ľahko prenosné a dlho vydržia, ak sú umiestnené v zákryte pred dažďom či priamym slnkom.
Použiť môžete aj umelé kvety, ktoré sú vhodné do chladného počasia a vydržia celé týždne. Ak však preferujete prírodné materiály, vyberajte odolné druhy rastlín, napríklad slamienky, levanduľu alebo limonku – nestrácajú farbu ani tvar a pôsobia prirodzene.
Ako predĺžiť životnosť výzdoby?
Aby výzdoba zostala krásna čo najdlhšie:
- čerstvé chvojiny pred použitím krátko postriekajte vodou
- ak je sucho, môžete ich zľahka zvlhčovať rozprašovačom
- dekoráciu umiestnite mimo priameho slnka, ktoré rastlinný materiál rýchlo vysušuje
V daždivom počasí vydržia vence aj niekoľko týždňov, v suchu o niečo kratšie.
Spomienka, ktorá má význam
Dušičková výzdoba nie je o dokonalosti, ale o úprimnosti a spomienke. Ručne uviazaný veniec či vlastnoručne naaranžovaný kúsok machu s vetvičkami má často väčšiu hodnotu než hotové ozdoby z obchodu.
Každý detail – zapálená sviečka, jednoduchá kytica, drobný krížik – hovorí o tom, že na svojich blízkych nezabúdame.
Inšpirácia z prírody
Stačí sa vybrať na prechádzku do lesa alebo do záhrady a nazbierať, čo jeseň ponúka: šišky, konáriky, mach, sušené listy, orechy či plody šípok. Tieto dary prírody vám pomôžu vytvoriť jedinečnú výzdobu, ktorá bude zároveň ekologická a osobná.
Dušičky sú o pokore a vďake – nie o dokonalých dekoráciách.
To najdôležitejšie, čo môžeme svojim blízkym odovzdať, je spomienka, svetlo sviečky a tichá modlitba.
Overené fakty:
- Sviatok Všetkých zosnulých sa slávi 2. novembra (1. novembra je Sviatok všetkých svätých).
- Bežné sú prírodné alebo umelé vence, sviečky, chryzantémy a iné kvety vhodné do chladného počasia.
- Prírodné materiály, ako chvojina a sušené rastliny, sú osvedčené, pretože vydržia dlhšie a lepšie znášajú vonkajšie podmienky.