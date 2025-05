Čoskoro zavládne móda kabeliek z kože tyranosaura. Dobrá správa. Žiadny dinosaurus kvôli tomu neumrie

Módny priemysel je známy tým, že rád experimentuje a neustále hľadá nové materiály, ktoré zaujmú zákazníkov. A najnovšie trendy naznačujú, že budúcnosť luxusnej módy môže byť spätá so zvieratami, ktoré vyhynuli už pred desiatkami miliónov rokov. Zdá sa vám to nemožné? Tak si predstavte, že by ste mohli vlastniť kabelku, peňaženku či opasok vyrobený z pravej kože Tyranosaura rexa.

Znie to ako fikcia zo sci-fi filmu, ale táto predstava je oveľa bližšie k realite, než by ste čakali. Navyše tento nový trend nijako neohrozí žiadne živé zviera. Ako je to možné?

Odvážne kampane a ochrana zvierat

Snaha o zastavenie krutosti voči zvieratám v kožušinovom priemysle nie je ničím novým. Istá poľská modelka kedysi verejne vyhlásila, že radšej pôjde po ulici nahá než v kožuchu. Mnoho ľudí by také rozhodnutie s nadšením privítalo, no podobný postoj kedysi deklarovala aj ďalšia známa topmodelka. Ich odvážne kampane mali jasný a zásadný cieľ: ukončiť zbytočné utrpenie zvierat chovaných iba kvôli kožušinám.

Kožušinový priemysel však nie je to isté ako výroba kože. Prakticky nikto dnes nepožaduje zákaz kožených topánok, kabeliek alebo opaskov, pretože ide prevažne o vedľajšie produkty živočíšnej výroby. Lenže predstava výrobkov z kože dávno vyhynutých dinosaurov prináša ešte oveľa zaujímavejšie možnosti, pričom nie je nutné zabíjať či akokoľvek týrať živé tvory.

Koža tyranosaura z laboratória

Predstava o kabelke z tyranosaurovej kože už dávno nie je len vedeckou fantastikou. Spoločnosť Lab-Grown Leather Ltd. totiž v spolupráci s firmami VLM a The Organoid Company predstavila unikátny projekt, vďaka ktorému možno vyrobiť kožu, ktorá nesie identické vlastnosti s kožou legendárneho dinosaura T. rexa.

Ako to vôbec funguje? Základom celého procesu je technológia tzv. „tkanivového inžinierstva“, kde je použitá DNA kolagénu získaného z fosílií Tyranosaura rexa. Na základe tohto genetického materiálu sú následne pestované bunky so synteticky upravenou DNA, ktoré vytvárajú vysoko kvalitnú a realistickú dinosauriu kožu.

Táto koža pritom nebude len obyčajnou imitáciou. Podľa spoločnosti VLM, citovanej serverom IFL Science, pôjde o skutočne exkluzívny materiál, ktorý má prirodzene vysokú odolnosť, schopnosť jednoduchej opravy a na dotyk aj vzhľadom pripomína pravú, luxusnú kožu prémiovej kvality.

Etický a ekologický rozmer novej kože

Tento inovatívny materiál je považovaný za mimoriadne etickú alternatívu ku klasickým koženým výrobkom. Pri jeho produkcii netrpia ani neumierajú žiadne zvieratá a dokonca nie sú vykonávané ani žiadne testy na živých tvoroch. Navyše, výroba kože z T. rexa je zároveň ekologicky udržateľná a pomáha znižovať negatívne dopady módneho priemyslu na životné prostredie.

Vegánske alternatívy kože síce na prvý pohľad môžu pôsobiť ako ekologická voľba, no realita často nie je až taká ružová. Tieto náhrady kože sa totiž väčšinou vyrábajú zo syntetických materiálov na báze ropy, ktoré nie sú biologicky rozložiteľné a v konečnom dôsledku môžu byť ešte škodlivejšie než tradičná koža. Expertka na udržateľnosť Funnell pre IFL Science upozorňuje, že z hľadiska životnosti a možnosti recyklácie sú tieto vegánske alternatívy často oveľa menej ekologické, než si myslíme.

Prečo nie radšej dinosaurus než krava z Amazónie?

Aj keď klasická koža, ktorú bežne používame napríklad v topánkach či kabelkách, býva často získavaná z hovädzieho dobytka, jej výroba má vážne ekologické následky. Masívne odlesňovanie amazonského pralesa kvôli chovu dobytka je jedným z najväčších environmentálnych problémov dnešnej doby. Preto má práve laboratórne pestovaná koža z dinosaurov potenciál byť lepším, ekologickejším a zodpovednejším riešením.

Luxus pre skutočných „drsňákov“

Ak by sa výroba a predaj dinosaurovej kože naozaj rozbehli, minimálne v počiatočnej fáze pôjde o mimoriadne luxusný produkt, určený predovšetkým tým, ktorí si potrpia na jedinečnosť a exkluzivitu. A je to pochopiteľné, veď koža Tyranosaura rexa bola prírodou navrhnutá tak, aby odolávala extrémnym podmienkam a poškodeniu. Preto by výrobky z takejto kože mali byť v ľudských podmienkach prakticky nezničiteľné.

Samozrejme, cena týchto výrobkov by zodpovedala ich exkluzívnym vlastnostiam. Už teraz sa však objavujú nadšené predstavy o doplnkoch ako klobúky, opasky či dokonca remienky na hodinky z tejto jedinečnej kože. Celé nohavice z dinosaurovej kože by boli zrejme určené iba pre skutočných „drsňákov“ alebo pre tých, ktorí sa nimi túžia stať.

Táto myšlienka ukazuje, že ľudská kreativita a technologický pokrok naozaj nemajú žiadne limity. Kto vie, možno raz naozaj stretnete človeka, ktorý si hrdo vykračuje s kabelkou alebo peňaženkou z kože najobávanejšieho predátora všetkých čias – Tyranosaura rexa. A nebude to pritom ani trochu neetické.