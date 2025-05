Čo sú zač malé červené „pavúčiky“, ktoré každú jar okupujú balkóny, a ako sa ich zbaviť?

Možno ste ich už zaregistrovali – drobné červené tvory, ktoré sa začiatkom jari začnú hromadne objavovať na balkónoch, parapetoch a občas dokonca aj vo vnútri bytov pri balkónových dverách. Sú výrazne červené, sotva niekoľko milimetrov veľké a pohybujú sa pomerne rýchlo. O akého tvora vlastne ide a či nám hrozí nejaké nebezpečenstvo, si vysvetlíme práve v tomto článku. Okrem toho si povieme, ako sa ich prípadne účinne zbaviť.

Sametky: nie sú to ani pavúky, ani chrobáky

Väčšina ľudí tieto malé červené tvory nazýva „pavúčikmi“, no v skutočnosti ide o roztoče, konkrétne o sametky. Roztoče sú príbuzní pavúkovcov, ale nie sú to ani skutočné pavúky, ani hmyz, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Vďaka svojej sýtočervenej až karmínovej farbe sú tieto tvory neprehliadnuteľné, najmä keď sa vyskytujú vo veľkých počtoch na svetlých povrchoch.

Tieto roztoče majú pomerne kontroverznú povesť. Niektorí ich považujú za úplne neškodné a ignorujú ich, iní však hlásia nepríjemné kožné reakcie spôsobené práve ich príbuzným druhom.

Sametka jarná vs. sametka jesenná – je v nich rozdiel?

Existuje niekoľko druhov sametiek, ktoré sa líšia obdobím výskytu, veľkosťou a hlavne svojím vplyvom na človeka či zvieratá. Najčastejšie sa môžete stretnúť s dvomi druhmi:

1. Sametka jarná (Trombidium holosericeum)

Tento druh je relatívne veľký – dorastá zhruba 2 až 4 milimetre, takže ho ľahko spozorujete voľným okom. Má výraznú červenú farbu a na pohľad zamatový povrch tela. Objavuje sa na jar a preferuje slnečné, vyhriate miesta – najmä balkóny, múriky či parapety.

Sametka jarná sa však ľudí ani domácich zvierat vôbec netýka. Živí sa drobným hmyzom, prípadne ich larvy môžu parazitovať na bezstavovcoch. Tento druh je úplne neškodný, takže sa ho nemusíte báť a nie je nutné proti nemu bojovať agresívnymi prostriedkami.

2. Sametka jesenná (Neotrombicula autumnalis)

Sametka jesenná je úplne iný príbeh. Tento roztoč je oveľa menší – meria len asi 0,2 až 0,3 milimetra, takže je prakticky neviditeľný. Vyskytuje sa najmä v lete a na jeseň vo vyššej tráve a hustej vegetácii, a práve tento druh spôsobuje problémy.

Larvy sametky jesennej sa živia paraziticky a dokážu napadnúť všetky druhy cicavcov, vrátane ľudí. Ich uhryznutie môže byť mimoriadne nepríjemné a spôsobuje silné svrbenie, začervenanie či dokonca alergickú reakciu podobnú vyrážke.

Dobrou správou však je, že sametky jesenné sa v interiéroch prakticky nevyskytujú – potrebujú totiž dostatočne vlhké prostredie, ktoré doma obvykle nebýva.

Ako sa zbaviť sametiek jarných na balkóne?

Ak sa vám tieto malé červené tvory na jar objavia na balkóne, nejde o zdravotné riziko, ale môžu byť nepríjemné esteticky. Zbaviť sa ich môžete niekoľkými spôsobmi:

Prúd vody – sametky môžete jednoducho spláchnuť pomocou hadice alebo vedra s vodou. Neškodne ich tak dostanete mimo svoj balkón.

– sametky môžete jednoducho spláchnuť pomocou hadice alebo vedra s vodou. Neškodne ich tak dostanete mimo svoj balkón. Metla alebo vysávač – veľmi účinné je mechanické odstránenie, teda pozametať alebo povysávať. Týmto spôsobom ich zredukujete na minimum.

– veľmi účinné je mechanické odstránenie, teda pozametať alebo povysávať. Týmto spôsobom ich zredukujete na minimum. Prípravky proti roztočom – hoci sametky jarnej nie sú škodlivé, ak vám vadí ich prítomnosť a sú vo veľkých počtoch, môžete použiť prípravky proti roztočom dostupné v drogériách alebo záhradníckych predajniach. Dávajte však pozor na to, či je prípravok bezpečný pre použitie v blízkosti detí, domácich zvierat alebo jedlých rastlín.

Čo robiť v prípade, že vás obťažujú sametky jesenné?

Ak sa pohybujete vonku – napríklad v záhrade, na lúke alebo v prírode, kde sa môžu sametky jesenné vyskytovať, odporúča sa použiť repelent. V hobby marketoch alebo špecializovaných záhradníckych obchodoch sú dostupné rôzne repelenty a prostriedky proti roztočom, ktoré môžete aplikovať na trávniky či okolité rastliny.

Dôležité je vždy dôkladne dodržiavať návod na použitie, aby ste zaručili nielen efektivitu, ale aj bezpečnosť pre vás, vaše deti, domáce zvieratá a životné prostredie.

Záver – netreba panikáriť!

Hoci červené sametky na prvý pohľad pôsobia ako hrozivý návštevník vášho balkóna, skutočnosť je omnoho pokojnejšia. Sametky jarné sú neškodné, nešíria choroby a vo vnútri bytov nedokážu prežiť. Sametky jesenné zase preferujú prostredie vonku a do domácností sa nedostanú.

Stačí teda len zachovať pokoj a prípadne využiť jednoduché spôsoby na ich odstránenie, ktoré vám pomôžu s estetickým komfortom vášho bývania.