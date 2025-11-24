Číslo 1 je bližšie, než by ste čakali. Najkrajšie pláže sveta roku 2025

Slnečné lúče sa pomaly dvíhajú nad obzorom, more len jemne šumí a piesok na niektorých miestach pôsobí tak magicky, až je ťažké uveriť, že nejde o upravené fotografie. A predsa tieto miesta existujú – a každoročne sa hodnotia tie najkrajšie z nich.
V roku 2025 získala titul najlepšej pláže sveta destinácia, ktorá je oveľa bližšie, než by mnohí čakali. Portál Tripadvisor vyhlásil Elafonissi Beach na Kréte za najlepšiu pláž sveta v rebríčku Travellers’ Choice: Best of the Best Beaches 2025.
Ide teda o víťaza, ktorý je dostupný cenovo aj geograficky a pritom ponúka scenériu porovnateľnú s najznámejšími tropickými ostrovmi.
1. Elafonissi Beach – ružová perla Kréty
Na juhozápadnom cípe gréckej Kréty sa nachádza pláž, ktorá sa vďaka svojmu vzhľadu pravidelne umiestňuje medzi najkrajšími miestami sveta. Elafonissi zvíťazila v rebríčku pre rok 2025, a to najmä vďaka svojej unikátnej kombinácii ružovkastého piesku a krištáľovo čistej vody.
Ružový nádych piesku vzniká prirodzene – drobné úlomky mušlí a mikroskopické častice morských organizmov sa miešajú s bledým pieskom a vytvárajú jemný pastelový efekt, ktorý sa mení podľa svetla a hladiny mora.
Voda je na mnohých miestach plytká aj desiatky metrov od brehu, čo robí pláž ideálnou pre rodiny s deťmi, ale aj pre páry, ktoré si chcú užiť pokojné prechádzky lagúnou.
Na pláž sa dá dostať autom približne za hodinu a pol jazdy z mesta Chania. Najlepší čas na návštevu býva ráno alebo mimo hlavnej sezóny v mesiacoch máj a september, keď je tu menej ľudí a teploty sú stále veľmi príjemné.
2. Praia da Falésia – dych vyrážajúce útesy Algarve
Na popredných priečkach celosvetového rebríčka sa v roku 2025 objavila aj portugalská Praia da Falésia. Táto pláž patrí medzi najkrajšie miesta európskeho pobrežia a v hodnotení získala 5. miesto.
Je typická dlhým, približne šesťkilometrovým piesočným pobrežím a vysokými útesmi v odtieňoch červenej, okrovej a zlatistej. Tie vytvárajú dramatickú kulisu, obzvlášť pri západe slnka, keď celé pobrežie žiari teplými farbami.
Falésia je vhodná pre milovníkov dlhých prechádzok, plávania v pokojnom mori a pre ľudí, ktorí chcú spojiť prírodné krásy s komfortom európskeho letoviska. V blízkosti sa nachádzajú obľúbené prímorské mestá s množstvom služieb, no stačí prejsť pár minút pešo a ocitnete sa v tichu, kde počuť len vlny a čajky.
3. Kelingking Beach – dramatický skvost ostrova Nusa Penida
Kelingking Beach, nachádzajúca sa na indonézskom ostrove Nusa Penida neďaleko Bali, je jednou z najikonickejších pláží sveta a tiež sa v roku 2025 dostala medzi najlepšie hodnotené. Z výšky pripomína útes svojím tvarom hlavu dinosaura, čo z nej robí miesto masívne vyhľadávané najmä fotografmi.
Pod strmým útesom sa nachádza biela pláž obmývaná vlnami Indického oceánu. Prístup k nej je však veľmi náročný – zostup tvorí strmá skalná cesta s drevenými zábradliami a kúpanie môže byť nebezpečné pre silné prúdy a vysoké vlny.
Mnohí návštevníci preto ostávajú na vyhliadke nad plážou, odkiaľ je výhľad skutočne jedinečný. V posledných rokoch sa diskutuje o možnostiach regulácie počtu turistov, aby sa zabránilo poškodeniu tamojšej prírody.
Ako si vybrať pláž podľa svojho cestovateľského štýlu
Každá z troch najlepších pláží roka 2025 ponúka iný druh zážitku:
- Elafonissi – jemná, pokojná a romantická. Ideálna pre rodiny alebo páry, ktoré chcú dovolenkovať v Európe.
- Praia da Falésia – majestátne útesy, dlhá pláž a európsky komfort. Perfektná pre milovníkov prírody a dlhých prechádzok.
- Kelingking – dobrodružná, dramatická a ikonická. Najlepšia pre cestovateľov, ktorí hľadajú výnimočné zážitky a neprekážajú im náročné terény.
Elafonissi a Falésia sú dostupné európskymi letmi za prijateľné ceny, zatiaľ čo Kelingking si vyžaduje dlhšie plánovanie a cestu do juhovýchodnej Ázie. Spája ich však jedno: výnimočná krása, ktorá dokáže spomaliť čas a zanechať zážitok, na ktorý sa nezabúda.