Chráňte svoje oblečenie proti moliam, kým bude neskoro

Mole sú v našich domácnostiach nevítaní návštevníci, či už sú to tie potravinové alebo šatníkové. V našom článku sa budeme sústrediť na prevenciu proti tým šatníkovým, ktoré vedia napáchať nemalé škody. Ak ste sa už stretli s týmto problémom, viete o čom to je, tí ktorí sa s tým nestretli a ani nechcú, čítajte.

Navzájom ich od seba rozoznáte podľa farby ich krídeliek: mola šatníková ich má svetlé a lesklé, potravinová ich má tmavšie.

Vo chvíli, keď si všimneme poletovať tohto malého ničiteľa po byte, neodkladajte radikálne riešenie, lebo budete nemilo prekvapení škodami, ktoré dokážu napáchať.

Kontrolu skríň

Otvorte skrine a komody, vyberte všetko oblečenie a pustite sa do dôkladnej inventúry. Skontrolujte, koľko škody už stihli napáchať, poriadne odevy vyklepte a vyvetrajte. Mole neznášajú chlad a prievan, takže to sú presne tie zbrane, ktoré na ne potrebujete. Vlnené čiapky a rukavice dajte do mrazničky (robte to počas roka pokojne aj niekoľkokrát). Ak nájdete poškodené kúsky odevov, nemilosrdne sa ich zbavte.

Larvy na nich by sa mohli presťahovať na ďalšie oblečenie a spôsobiť škody oveľa väčšie. Späť ukladajte len čisté a pokiaľ možno vyžehlené oblečenie. Do skrine zaveste sáčok s levanduľou, tú mole neznášajú. Rovnako vhodný je i rozmarín alebo citrusy.

Chytené mole šatníkové Foto: www.shutterstock.com

Dôkladné upratovanie vylúči recidívu

Sezónne veci zabaľte do vzduchotesných obalov a spolu s kockou mydla uložte na suché miesto. Mydlo mole nemajú radi, takže za ním do obalu nepôjdu. Vysajte všetok prach zo skríň a pre istotu ju utrite dezinfekčných roztokom. Vo chvíli, kedy máte istotu, že ste sa zbavili molí v skriniach, rozšírte okruh hľadania na ďalšie miesta. Vysajte čalúnený nábytok a koberce, všade tam sa môžu larvy molí nachádzať.

Skontrolujte postele a lôžkoviny, vyperte špinavé prádlo. Všade tam sú miesta vhodné pre mole.

Nakoniec urobte preventívne opatrenia, aby ste rovnaký problém nemuseli riešiť čoskoro znova.

Prevencia:

dajte si medzi bielizeň kocky mydla, rozvešajte odpudzovače molí do skríň, napríklad vrecúško so sušenou levanduľou. Mole tiež neznesú cédrové drevo, pokiaľ teda plánujete kúpu novej skrine, skúste céder. Ukladajte len naozaj suché prádlo, občas šatník vyvetrajte.