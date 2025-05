Cesnak už nebudete musieť kupovať. Takto si doma vypestujete bohatú úrodu po celý rok

Tiež patríte k tým ľuďom, ktorí sa často hnevajú nad nekvalitným cesnakom, ktorý sa objavuje v našich supermarketoch? Neraz sa stáva, že kupovaný cesnak nie je práve najčerstvejší, prípadne po krátkom čase zoschne alebo sa na ňom objaví nepríjemná pleseň. Ak vám záleží na kvalite a chcete mať istotu, že cesnak, ktorý konzumujete, je zdravý, voňavý a plný vitamínov, máme pre vás skvelý tip – skúste si ho vypestovať doma. Nie je na tom vôbec nič zložité a poradíme vám, ako sa do toho pustiť.

Prečo sa vám oplatí pestovať cesnak doma?

Hlavným dôvodom, prečo sa rozhodnúť pre pestovanie cesnaku v domácich podmienkach, je predovšetkým jeho kvalita. Pri vlastnej úrode máte vždy absolútnu kontrolu nad tým, či ste použili alebo nepoužili nejaké chemické prostriedky. Domáci cesnak bude preto oveľa chutnejší a voňavejší ako ten zo supermarketu, ktorý často precestoval pol sveta, než sa dostal do vášho košíka.

Cesnak je navyše považovaný za jednu z najzdravších plodín vôbec. Má výrazné antibakteriálne a antivírusové vlastnosti a posilňuje imunitný systém. Obzvlášť užitočný je v jesennom a zimnom období, kedy nás trápia rôzne virózy, chrípky a nachladnutia. Pravidelná konzumácia čerstvého cesnaku vám tak môže pomôcť udržať sa v lepšom zdraví počas celého roka.

Pestovanie zvládne aj začiatočník – či už v záhrade, alebo na balkóne

Veľkou výhodou cesnaku je jeho nenáročnosť. Dá sa úspešne pestovať takmer všade – od klasickej záhradky, cez balkón, až po parapet vašej kuchyne. Áno, cesnak naozaj nie je náročný na priestor ani špeciálne podmienky. Pokojne ho môžete pestovať v kvetináči či menšom truhlíku, ktorý postavíte napríklad na okenný parapet alebo na balkón.

Ako začať s pestovaním cesnaku krok za krokom?

V prvom rade si zabezpečte kvalitný cesnak určený na sadbu. Ten bežný zo supermarketu síce môžete použiť tiež, ale nemusí vždy správne vyklíčiť. Sadbový cesnak je špeciálne vyšľachtený tak, aby vám poskytol bohatú úrodu. Vyberajte iba celé, zdravé hlavičky bez poškodenia alebo plesní.

Začnite tým, že si cesnakové paličky rozoberiete na jednotlivé strúčiky. Aby ste podporili ich rast, môžete ich najskôr nechať trochu naklíčiť. Ako na to? Jednoducho vložte spodnú polovicu cesnakového strúčika do malej nádobky s vodou, napríklad do pohára alebo plastovej fľaše odrezanej na polovicu. Po približne dvoch týždňoch by sa vám mali objaviť pekné korienky a dokonca začnú rašiť aj zelené výhonky.

Keď sú korienky dostatočne silné, strúčiky presaďte do pôdy.

Správne sadenie cesnaku do substrátu

Pri samotnej výsadbe dbajte na to, aby medzi jednotlivými cesnakovými strúčikmi bola vzdialenosť aspoň 10 cm. Cesnak nepotrebuje žiadnu extra pôdu, bohato postačí obyčajný záhradnícky substrát, no ak chcete rastlinke dopriať ideálne podmienky, primiešajte do substrátu trochu piesku. Takáto pôda bude lepšie priepustná a cesnak nebude hniť.

Ako správne zalievať cesnak?

Zalievaniu cesnaku venujte pozornosť. Niekde sa dočítate, že cesnak sa zalievať vôbec nemusí, ale pravdou je, že aspoň minimálne množstvo vody potrebuje každá rastlina. Dôležité však je to nepreháňať – stačí ľahká, mierna zálievka, ktorá pôdu mierne zvlhčí, ale nikdy nesmie byť premokrená. Príliš veľa vody totiž spôsobí, že rastlina začne hniť alebo plesnivieť.

Kedy môžete očakávať úrodu vlastného cesnaku?

Ak ste všetky kroky dodržali správne, môžete sa tešiť na bohatú úrodu približne po 6 mesiacoch od výsadby. Počas tohto obdobia stačí len sledovať stav rastliniek, občas ich jemne zalievať a zabezpečiť im dostatok svetla.

Najlepšie na tom všetkom je, že tento postup môžete opakovať po celý rok, vďaka čomu vám čerstvý cesnak už nikdy nebude chýbať. Každý mesiac si môžete vysadiť pár nových strúčikov, a zabezpečiť si tak stálu zásobu čerstvého a kvalitného domáceho cesnaku, ktorý sa s tým obchodným vôbec nedá porovnať.