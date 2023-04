Zaručená kvalita = konferenčný stolík masív

Drevo patrí nepochybne medzi najkvalitnejšie a aj najobľúbenejšie materiály spomedzi nábytkárskeho odvetvia. V zariadeniach domácností dokáže vytvoriť klasický, ale aj nevšedný dizajn. Keďže pôsobí esteticky a zároveň aj luxusne, nájdete ho v malých aj veľkých obývačkách, v bytoch aj šľachtických sídlach.

Punc exkluzivity a kvality materiálu sa však odzrkadľuje na jeho cene. Masív patrí k cenovo náročnejším materiálom. Za vyššiu počiatočnú investíciu sa vám však odmení dlhou životnosťou a odolnosťou. Keďže je hmotnostne ťažší, nemusíte sa obávať ani neželaného posunutia stolíka v prípade „nárazu“.

Rustikálny alebo moderný konferenčný stolík z masívu?

Nie je pravdou, že konferenčné stolíky z masívu sú výhradne určené do miestností zariadených v rustikálnom štýle. Naopak, drevo je moderným materiálom a jeho rozmanité tvary a štruktúry ponúkajú zaujímavé a atraktívne riešenia moderných obývačiek. Aj moderné predsa môže byť kvalitné.

Odpovedať na otázku, či je lepší rustikálny konferenčný stolík alebo moderný, si musí každý sám. A to, samozrejme, podľa štýlu zariadenia obývacej izby alebo miestnosti, do ktorej je stolík určený. Keďže rustikálny štýl sa okrem iného vyznačuje svojou ozdobnosťou, len ťažko by mu pristali moderné čisté línie.

Nech sa rozhodnete pre akýkoľvek variant štýlu, isté je, že drevený konferenčný stolík bude dobrou voľbou z hľadiska kvality, nadčasovosti aj estetickosti. V oboch prípadoch nechajte vyniknúť štruktúru dreva, ktorá sa môže stať okrem samotného tvaru stolíka dizajnovým prvkom.

Konferenčný stolík dub sonoma, slivka, orech či wenge?

Ak ste sa rozhodli pre konferenčný stolík z masívu, musíte si ešte premyslieť konkrétny druh dreva, z ktorého bude vytvorený. ponúka sa niekoľko druhov dreva, ktoré sa zvyčajne dajú ešte namoriť na požadovaný farebný odtieň. Nemusíte sa preto obávať, že nezoženiete konferenčný stolík podľa predstáv či hodiaci sa k zvyšku zariadenia interiéru.

Obľúbenými sú viaceré farebné varianty či druhy masívu. Niektorí preferujú skôr tmavé hnedé konferenčné stolíky, najmä pri rustikálnom štýle. Iní uprednostňujú zase biele konferenčné stolíky, ktoré sa hodia aj do moderných obývačiek a aj do tých, ktoré sú zariadené vo vidieckom štýle.

Do popredia sa predierajú aj bledé odtiene dreva, ktoré interiér zjemnia, pričom sa stále postarajú o jeho luxusný vzhľad. Hovoríme napríklad o konferenčných stolíkoch v materiáli dub sonoma. Jeho béžové aj mierne šedé odtiene dokážu vytvoriť moderný a ľahko kombinovateľný dizajn. Ten obľubuje aj kombináciu kovu či skla.

Drevený konferenčný stolík aj s nastaviteľnou výškou

Dreveným konferenčným stolíkom okrem samotného dizajnu môžete pridať aj ďalšie prvky spĺňajúce funkčnosť. Multifunkčné sú napríklad rozkladacie konferenčné stolíky, s nastaviteľnou výškou, úložnými priestormi či kolieskami. Nájdete ich v kamenných predajniach už dobre známych obchodných reťazcov Ikea, Möbelix, Decodom, Jysk a pod.

Okrem osobnej návštevy predajní si môžete ceny konferenčných stolíkov porovnať aj prostredníctvom internetu a eshopov.

