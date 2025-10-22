Akú vodu na Slovensku naozaj pijeme. Výsledky meraní prekvapili, no panika nie je na mieste

V posledných rokoch sa aj na Slovensku rozšíril trend piť vodu priamo z vodovodu. Mnohí ľudia ju uprednostňujú pred balenou vodou – je lacnejšia, ekologickejšia a bez zbytočného plastu. Vodárne navyše opakovane zdôrazňujú, že voda z verejných zdrojov je bezpečná. Napriek tomu sa občas objavia obavy, či je to skutočne pravda. Odpoveď znie: vo väčšine prípadov áno, no nie všade je situácia rovnaká.
Voda na Slovensku patrí medzi najkvalitnejšie v Európe
Podľa oficiálnych údajov Úradu verejného zdravotníctva SR bolo v roku 2023 vyhovujúcich až 99,7 % vzoriek pitnej vody. To znamená, že drvivá väčšina Slovákov má prístup k vode, ktorá spĺňa všetky požiadavky európskej aj slovenskej legislatívy.
Na kvalitu vody dohliadajú regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré robia tisíce rozborov ročne. Sledujú sa mikrobiologické, fyzikálne aj chemické ukazovatele – teda či voda neobsahuje baktérie, ťažké kovy, dusičnany, pesticídy alebo iné látky.
Slovensko má v porovnaní s mnohými štátmi EÚ výhodu v tom, že väčšina pitnej vody pochádza z podzemných zdrojov. Tie sú prirodzene chránené pred povrchovým znečistením, a preto sú stabilnejšie a čistejšie.
Pesticídy a zvyšky chemikálií – skrytý problém moderného poľnohospodárstva
Aj keď sú celkové výsledky veľmi dobré, v niektorých oblastiach sa vo vode objavili stopy pesticídov alebo ich rozkladových produktov. Týka sa to hlavne juhozápadného Slovenska, kde je intenzívne poľnohospodárstvo – teda používanie postrekov, hnojív a pesticídov.
Podľa analýz ÚVZ SR ide len o zhruba 1 % vzoriek, kde boli hodnoty na hranici alebo mierne nad limitom. Väčšinou ide o ojedinelé prípady, ktoré sa po čase upravia.
Limity pre pesticídy sú navyše veľmi prísne – napríklad jednotlivý pesticíd nesmie prekročiť koncentráciu 0,10 mikrogramu na liter vody, a celkový súčet všetkých pesticídov nesmie byť vyšší ako 0,50 mikrogramu na liter. Takéto množstvá sú extrémne nízke a nie sú považované za zdravotné riziko.
Kde môže nastať problém: staré potrubia a vlastné studne
Hoci voda, ktorá opúšťa vodárne, má vysokú kvalitu, jej stav sa môže zhoršiť až u spotrebiteľa. Najčastejším problémom sú staré rozvody v bytových domoch alebo rodinných domoch, ktoré môžu uvoľňovať zvyšky kovov – napríklad olovo, meď či zinok.
Tento problém sa týka najmä starších budov, kde potrubia neboli vymenené. Preto sa odporúča nepiť prvú vodu z kohútika po dlhšom odstavení, ale ju nechať chvíľu odtiecť.
Zvláštnu kategóriu predstavujú súkromné studne. Tie nie sú súčasťou pravidelného štátneho monitoringu, takže zodpovednosť za kvalitu vody nesie samotný majiteľ. V týchto prípadoch sa už našli zvýšené hodnoty dusičnanov, pesticídov alebo baktérií, najmä v oblastiach s poľnohospodárstvom. ÚVZ SR preto odporúča dať si vodu zo studne aspoň raz ročne laboratórne otestovať.
Liečivá, hormóny a mikroplasty – nové výzvy pre budúcnosť
Moderné čističky odpadových vôd zatiaľ nedokážu úplne odstrániť zvyšky liekov, hormonálne látky či mikroplasty. Tieto tzv. mikropolutanty sa vo veľmi malých množstvách dostávajú aj do vodných tokov.
Podľa výskumov Slovenskej technickej univerzity a Slovenského hydrometeorologického ústavu sú tieto látky prítomné len v stopových koncentráciách – ide o nanogramy na liter, teda miliardtinu gramu. Ich dlhodobé účinky sa však zatiaľ presne nepoznajú, preto vedci odporúčajú ich sledovať aj v nasledujúcich rokoch.
Ako môžeme kvalitu vody zlepšiť
- Používajte vodu z overeného zdroja. Ak máte pochybnosti, kontaktujte miestne vodárne alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva.
- Ak bývate v staršom dome, nechajte si skontrolovať potrubia. Staré olovené alebo medené rozvody môžu ovplyvniť kvalitu vody.
- Vodu zo studne si dajte otestovať aspoň raz ročne. Test stojí pár desiatok eur a môže odhaliť aj skryté problémy.
- Zvážte filter na vodu. Ak bývate v oblasti s tvrdou alebo chlórovanou vodou, kvalitný domáci filter môže pomôcť zlepšiť chuť aj znížiť obsah niektorých látok.
- Znižujte používanie chemikálií v domácnosti. Menej detergentov a kozmetických prípravkov znamená menšie zaťaženie životného prostredia.
Záver: slovenská voda je bezpečná, no ostražitosť má zmysel
Na Slovensku máme to šťastie, že pitná voda z vodovodu je vo väčšine prípadov kvalitná a bezpečná. Napriek tomu odborníci upozorňujú, že dlhodobé sledovanie pesticídov, liečiv a ďalších látok je dôležité – aby sme si túto kvalitu udržali aj do budúcnosti.
Ak sa o svoju vodu staráme zodpovedne – či už ide o domácu údržbu, pravidelné testovanie alebo šetrnejší prístup k prírode – nemusíme sa obávať. Kohútiková voda na Slovensku zatiaľ obstála na výbornú.