Ako zistíte, či je kapusta plná chemikálií? Pomocou tohto jednoduchého triku už nenaletíte

Nakupovanie zeleniny by malo byť jednoduché, no často je to hotová veda. Hlavne vtedy, keď chcete kúpiť kapustu bez škodlivých chemikálií. Ako ju však spoľahlivo rozpoznať, a čo presne kontrolovať? Máme pre vás overené rady, vďaka ktorým budete vedieť presne, po čom siahnuť v obchode alebo na trhu.

Nepodceňujte pôvod zeleniny

Pri nakupovaní zeleniny, a obzvlášť kapusty, rozhodne nie je jedno, odkiaľ pochádza. Ak túžite po kvalitnej plodine bez pesticídov, najlepšou voľbou sú vždy lokálni farmári alebo dodávatelia, ktorí majú dobrú reputáciu. Ešte lepšie urobíte, ak siahnete po produktoch s certifikátom ekologického poľnohospodárstva. Takéto produkty sú pod prísnou kontrolou, ktorá garantuje, že obsah škodlivých látok je minimalizovaný.

Výbornou alternatívou sú aj plodiny zo zahraničia, najmä z krajín EÚ, kde platia prísne normy týkajúce sa použitia pesticídov. Zelenina z týchto oblastí podlieha pravidelným kontrolám a jej kvalita je často garantovaná lepšie ako pri niektorých produktoch pochybného pôvodu.

Nakupujte vždy sezónne produkty

Ďalším dôležitým pravidlom, ktoré sa oplatí dodržiavať, je nákup sezónnych plodín. Počas hlavnej sezóny kapusty – teda najmä od konca leta do jesene – máte istotu, že zelenina nie je dlho skladovaná, a tým páde nebola opakovane chemicky ošetrovaná. Bonusom je aj lepšia cena, pretože v sezóne sú tieto plodiny cenovo dostupnejšie.

Jednoduchý trik pri výbere kapusty: Potiahnite ju a ovoňajte!

Pri výbere kapusty ju nestačí len prezrieť očami. Existuje jednoduchá, no veľmi účinná technika: kapustu uchopte do ruky a skúste ju jemne potiahnuť alebo nadvihnúť. Kapusta, ktorá je čerstvá a kvalitná, by mala byť pomerne ťažká – to totiž značí, že má dostatok vody a živín. Naopak ľahká hlávka môže byť varovným signálom. Príliš nízka hmotnosť naznačuje, že kapusta pravdepodobne už dlho leží v sklade a mohla byť opakovane ošetrená chemikáliami, aby ostala na pohľad pekná a „svieža“.

Dôležitý je aj stav vonkajších listov. Tie by mali byť pevné, chrumkavé, bez viditeľných škvŕn či poškodení. Mäkšie, ovädnuté či deformované listy môžu indikovať, že bola kapusta nevhodne skladovaná alebo ošetrená nadmerným množstvom pesticídov. Nezabudnite ju tiež ovoňať – čerstvá kapusta má svoju špecifickú, jemne zemitú arómu. Ak túto vôňu necítite, opäť to môže byť signál, že niečo nie je v poriadku.

Čo ak ste už kúpili kapustu s chemickým ošetrením?

Ak ste si nie úplne istí pôvodom alebo kvalitou kapusty, ešte nie je všetko stratené. Väčšina pesticídov a iných chemických látok používaných pri pestovaní sa totiž nachádza hlavne na povrchu zeleniny. Preto ju pred použitím treba vždy dôkladne umyť pod tečúcou vodou. Odborníci odporúčajú minimálne 30-sekundové dôkladné opláchnutie, ktoré pomáha odstrániť väčšinu chemikálií.

Renomovaný český magazín dTest navyše prináša ešte účinnejší tip – namočte kapustu alebo inú zeleninu do roztoku vody s jedlou sódou či octom aspoň na 10 minút. Po tomto procese sa veľká časť pesticídov rozpustí a odstráni. Úplne najbezpečnejšou metódou, ako sa zbaviť možných chemikálií, je odstrániť vrchné listy, ktoré bývajú najviac kontaminované.

Ako sa chemické látky vôbec dostanú na kapustu?

Možno ste už počuli, že chemické látky sa používajú hlavne na ochranu úrody pred škodcami, plesňami a hnilobou. Postreky sú však často používané aj počas skladovania zeleniny, aby sa predĺžila jej trvanlivosť a zabránilo sa jej poškodeniu. Pri dlhodobom skladovaní sa často aplikujú rôzne fungicídy, aby sa predišlo hnilobe a kazeniu zeleniny. Práve preto je dôležité uprednostniť čerstvú a sezónnu kapustu – tá má nižšiu pravdepodobnosť chemického ošetrenia.

Zhrnutie – Ako vybrať bezpečnú kapustu bez chemikálií:

Pôvod je základ – nakupujte od farmárov, ktorým dôverujete, alebo ekologické produkty.

Sezónnosť – preferujte kapustu počas jej prirodzenej sezóny (najmä na jeseň).

Hmotnosť – kapusta by mala byť ťažká, pevná a plná vody.

Vzhľad a vôňa – zdravé, pevné vonkajšie listy bez poškodení, a typická čerstvá vôňa.

Čistenie – vždy kapustu poriadne umyte, prípadne nechajte odmočiť v roztoku octu alebo sódy bikarbóny.

Vďaka týmto jednoduchým radám dokážete jednoducho identifikovať a vybrať kapustu, ktorá bude bezpečná a vhodná pre celú vašu rodinu. Už nebudete musieť hádať, či náhodou nedávate na stôl chemicky ošetrený produkt. Odteraz budete presne vedieť, ako na to.