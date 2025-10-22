Ako zazimovať muškáty ako skúsený záhradkár. Na jar ušetríte a rastliny sa vám odvďačia

Muškáty – alebo odborne pelargónie – patria medzi najobľúbenejšie rastliny slovenských balkónov a okenných parapetov. Ich bohaté kvety dokážu rozžiariť každý domov až do neskorého októbra. Hoci ide o rastliny nenáročné a pomerne odolné, zima im v exteriéri neprospieva. Prvé mrazy by ich mohli zničiť, preto sa oplatí naučiť, ako ich správne zazimovať. S trochou starostlivosti prežijú do ďalšej sezóny a vy ušetríte za nové priesady.
Príprava muškátov na zimný odpočinok
Keď sa na jeseň začnú dni skracovať a teploty vonku klesajú, nastáva ten pravý čas začať s prípravami. V prvom rade prestaňte rastliny hnojiť. Hnojenie by ich v tomto období len zbytočne povzbudilo k rastu, čo by ich v zime oslabilo. Rovnako obmedzte zalievanie, aby korene nevlhli. Rastliny by mali byť skôr v suchu – práve to im pomáha prečkať chladné mesiace bez problémov.
Starostlivo skontrolujte každý kvetináč či truhlík. Odstráňte všetky zvyšné kvety, suché listy a poškodené časti. Ak spozorujete pleseň alebo škodcov (napríklad vošky), zbavte sa ich ešte pred zazimovaním. Len zdravé rastliny majú šancu prežiť do jari v dobrej kondícii.
Kde muškáty prezimovať
Keď sa teploty opakovane dostávajú pod nulu, je najvyšší čas rastliny premiestniť do interiéru. Záleží však na tom, kam ich uložíte.
Miesta ako tmavá garáž alebo pivnica bez okien nie sú ideálne – muškáty potrebujú aspoň trochu prirodzeného svetla. Ak ich dáte do úplnej tmy, začnú vytvárať dlhé, slabé výhonky.
Najlepšie im bude v svetlej, chladnej miestnosti s teplotou okolo 6–10 °C. Skvele poslúži nevykurovaná veranda, zimná záhrada, chodba, dielňa alebo dokonca povala. Niektorí záhradkári úspešne prezimujú muškáty aj medzi dvojitými oknami, kde ich chránia pred mrazom, no stále majú dostatok svetla.
Ako pestovať muškáty v zime v byte
Ak nemáte chladné miesto, môžete ich ponechať aj v interiéri ako izbové rastliny. Dôležité je ich však preniesť dnu ešte pred príchodom prvých mrazov.
V byte môžu kvitnúť aj počas zimy, pokiaľ majú dostatok svetla. Predtým ich ale zrežte približne na tretinu pôvodnej veľkosti – rez vykonajte tesne nad kolienkom. Tým podporíte hustejší rast a zabránite tomu, aby sa výhonky príliš vytiahli.
Muškáty umiestnite na južné alebo východné okno, kde dostanú čo najviac svetla. Ideálna teplota v byte počas zimy je 10–18 °C. Ak sa výhonky predlžujú, stačí ich zaštipnúť – rastlina sa tak rozkošatí. Zalievajte mierne, vždy až po preschnutí vrchnej vrstvy pôdy.
Ako rozmnožiť muškáty z odrezkov
Ak pri skracovaní výhonkov získate zdravé kúsky, nevyhadzujte ich! Môžete ich použiť na množenie nových rastlín. Odrezky stačí zapichnúť do ľahkého substrátu alebo do pohára s vodou a nechať ich zakoreniť. Zvyčajne to trvá šesť až osem týždňov. Na jar budete mať krásne mladé pelargónie pripravené na výsadbu.
Starostlivosť počas zimy: menej je viac
Aj keď muškáty v zime oddychujú, neznamená to, že ich môžete úplne ignorovať. Každé dva až tri týždne ich skontrolujte. Sledujte, či sa neobjavili škodcovia, ako sú puklice alebo roztoče, a či pôda nie je úplne vyschnutá. Stačí ich mierne zaliať raz či dvakrát do mesiaca – nikdy však nepreháňajte so zálievkou. Premokrená zemina by mohla spôsobiť hnilobu koreňov.
S príchodom marca začnite postupne zvyšovať množstvo vody a doprajte im aj jemné prihnojenie. Rastliny sa tak pomaly prebudia k životu.
Zimovanie bez kvetináčov: tradičný spôsob s novinami
Ak doma nemáte dostatok miesta na kvetináče, existuje aj stará, overená metóda zimovania bez pôdy.
Rastliny opatrne vyberte z truhlíkov, jemne straste zeminu z koreňov a nechajte ich pár dní preschnúť. Potom výhonky skráťte na približne 10 cm a korene orežte na dĺžku asi 5 cm. Odstráňte všetky listy. Takto pripravené muškáty zabaľte do novinového papiera alebo vložte do papierových vreciek.
Uložte ich na chladné, tmavé miesto s teplotou približne 7–10 °C, napríklad do pivnice či garáže. Raz za niekoľko týždňov ich skontrolujte – ak sú korene veľmi suché, jemne ich postriekajte vodou. Na jar ich ponorte na pár hodín do vody, zasaďte do čerstvého substrátu a nechajte prebudiť v teple a svetle. Po niekoľkých týždňoch začnú rásť nové výhonky.
Rôzne druhy muškátov, rôzne potreby
Nie všetky muškáty sa zazimujú rovnako. Každý typ má svoje špecifiká:
- Previslé muškáty: Skráťte výhonky asi na polovicu. Najlepšie prezimujú pri 8–12 °C.
- Anglické muškáty: Udržujte teplotu do 10 °C a doprajte im svetlo. Na jar ich presaďte do väčšieho črepníka.
- Vzpriamené muškáty: Pred zimou odstráňte len staré listy a odkvitnuté kvety. Teplota by mala byť okolo 10–12 °C.
Prečo sa oplatí muškáty zazimovať
Zazimovanie muškátov vám ušetří peniaze aj čas. Na jar nebudete musieť kupovať nové priesady a zároveň získate silné, zdravé rastliny, ktoré vám poďakujú bohatým kvitnutím. Navyše – pestovanie a starostlivosť o rastliny pôsobí na človeka upokojujúco. Čas strávený v záhrade či na balkóne pomáha odbúravať stres a zlepšuje náladu.
Ak sa o svoje muškáty postaráte ešte túto jeseň, na jar vás privítajú sviežim rastom a farebnou záplavou kvetov, ktorá bude odmenou za vašu trpezlivosť a lásku k rastlinám.