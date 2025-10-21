Ako zazimovať figovník, aby priniesol plody už na jar: tajomstvá úspešných pestovateľov

Ešte pred pár rokmi sa na slovenských záhradách pestovali najmä tradičné ovocné stromy – jablone, hrušky, čerešne či slivky. Dnes sa však stále viac záhradkárov púšťa do experimentovania s menej bežnými druhmi, ktoré pripomínajú juh a prázdniny pri mori. Jednou z takýchto rastlín je aj figovník (Ficus carica) – subtropický strom, ktorý dokáže aj u nás priniesť chutné a sladké figy.
Aby sa mu darilo a priniesol úrodu čo najskôr, treba mu venovať pozornosť najmä v jesennom období, keď sa pripravuje na zimu.
Figovník v slovenskej záhrade – exotika, ktorá má zmysel
Na prvý pohľad sa môže zdať, že pestovať figovník v našich podmienkach je riskantné. Pravdou však je, že ide o prekvapivo odolnú rastlinu, ktorá zvládne aj chladnejšie počasie, pokiaľ jej venujete trochu starostlivosti.
Poteší nielen svojimi plodmi, ale aj dekoratívnym vzhľadom – veľké listy figovníka vytvárajú príjemný tieň a jeho tvar ozvláštni každý dvor či záhradku.
Ak ste doteraz váhali, či sa do pestovania fíg pustiť, práve jeseň je ten správny čas na rozhodnutie. S trochou úsilia si môžete už na jar dopriať vlastné figy – čerstvé, voňavé a bez chemikálií.
Pozrite si aj podrobný návod vo videu:
Ako správne ošetrovať figovník – video na YouTube
Čo figovník potrebuje, aby sa mu darilo?
Predtým, než sa pustíte do výsadby, je dobré poznať niekoľko základných zásad pestovania figovníka:
- Pôda: Figovník nemá rád kyslú zeminu. Ideálne je, ak mu doprajete ľahkú, dobre priepustnú pôdu, ktorá nezadržiava vodu. Pri sadení sa oplatí pridať trochu kompostu alebo univerzálneho záhradníckeho substrátu, ktorý rastline dodá živiny.
- Svetlo: Figovník miluje slnko. Vyberte mu preto teplé, slnečné miesto, ideálne pri južnom múre domu alebo pri plote, ktorý ho ochráni pred vetrom.
- Zálievka: Tento strom je odolný voči suchu, preto ho netreba prelievať. Nadmerná vlhkosť môže viesť k zahnívaniu koreňov.
- Teplo: Figovník sa cíti najlepšie v teplejších oblastiach Slovenska – v nížinách a vinohradníckych oblastiach. Vo vyšších polohách si však poradí tiež, len potrebuje starostlivejšiu ochranu pred zimou.
Ako pripraviť figovník na zimu?
Hoci figovník znáša chlad lepšie, ako by sa čakalo, prudké mrazy sú preň nebezpečné. Teploty pod –15 °C už môžu poškodiť vetvy a pri –20 °C hrozí, že rastlina úplne zamrzne. Práve preto je správne zazimovanie kľúčom k tomu, aby sa na jar prebudil v plnej sile a začal tvoriť plody bez omeškania.
1. Prikrytie mladých rastlín
Mladé figovníky sú najzraniteľnejšie. Najjednoduchší spôsob, ako ich ochrániť, je ohýbať ich pružné vetvy smerom k zemi. Potom ich prikryte hrubou vrstvou slamy alebo suchého lístia. Navrch pridajte konáre z ihličnanov – tie poslúžia ako ďalšia izolačná vrstva a zároveň pôsobia esteticky, takže vaša záhrada nebude pôsobiť zanedbane.
2. Staršie a väčšie figovníky potrebujú inú ochranu
Ak máte už rozrastený strom, ohýbanie vetiev nebude možné. V takom prípade odstráňte suché či neohybných konáre a zvyšné zviažte do kompaktného zväzku. Potom ich obtočte izolačným materiálom – môže to byť stará deka, juta, netkaná textília alebo špeciálna zimná fólia pre rastliny. Dôležité je, aby vetvy neprišli do priameho kontaktu s vlhkosťou a mrazom.
3. Použite bublinkovú fóliu – lacné, ale účinné riešenie
Jednou z najlepších možností, ako figovník chrániť, je bublinková fólia. Tento materiál udržiava teplo, prepúšťa trochu svetla a zabraňuje prenikaniu mrazu. Ak fóliu použijete v kombinácii s textíliou, vytvoríte dokonalý mikroklíma obal, ktorý figovník ochráni aj počas najchladnejších nocí.
Bonusový tip: ochrana koreňov
Nezabudnite, že aj korene potrebujú teplo. Kmeň obložte hrubou vrstvou mulču, kompostu alebo pilín. Táto jednoduchá úprava pomôže udržať stabilnú teplotu v pôde a ochráni rastlinu pred premrznutím odspodu.
Výsledok? Figy už na jar
Ak všetko urobíte správne, figovník prečká zimu bez ujmy a už s prvými teplejšími dňami sa začne prebúdzať. Čoskoro sa objavia nové výhonky a následne aj malé plody, ktoré budú dozrievať už na začiatku leta.
Okrem krásneho pocitu, že ste zvládli vypestovať niečo exotické v slovenskej záhrade, získate aj lahodné figy plné vitamínov, vlákniny a prírodných cukrov.
Záver
Zazimovanie figovníka nie je žiadna veda – stačí poznať jeho potreby a venovať mu trochu pozornosti v správny čas. Ak mu doprajete dostatok tepla, sucha a ochrany pred vetrom, odmení sa vám už v nasledujúcej sezóne.
Takže ak chcete, aby vám susedia závideli prvé sladké figy už na jar, postarajte sa o svoj figovník už teraz – vďaka malej dávke starostlivosti získate úrodu, ktorá chutí ako leto uprostred zimy.