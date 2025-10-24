Ako vyčistiť vnútorné sklo rúry: Stačí poznať jeden jednoduchý trik!

Priznajme si, vnútorné sklo na dvierkach rúry často nechávame zašpiniť až do momentu, keď cez neho takmer nevidno.
Mnohí máme pocit, že jeho čistenie je hotová nočná mora – ale opak je pravdou. Stačí poznať jeden starý a overený fígeľ, vďaka ktorému sa bude sklo opäť lesknúť ako nové.
Mastnota, pripáleniny a pachy? Žiaden problém
Ak rúru používate často, určite ste si všimli, ako sa vnútorné sklo časom pokryje mastnotou a zapečenými škvrnami od prskajúceho jedla.
Niekedy to odkladáme tak dlho, až cez sklo poriadne nevidíme, čo sa v rúre vlastne pečie. Vtedy nás čaká nepríjemné prekvapenie – špina sa drží ako pribitá a bežné čistenie nezaberá.
Pozrite si jednoduchý trik vo videu, ako rúru a vnútorné sklo vyčistiť rýchlo a bez námahy:
Rúra sa dá vyčistiť aj vtedy, keď je špina poriadne zažratá
Najskôr rúru mierne nahrejte, potom ju vo vnútri postriekajte čističom na rúry alebo grily.
Na dno rozprestrite potravinovú fóliu – tá pomôže, aby sa prostriedok lepšie vstrebal do zaschnutej mastnoty.
Každá rúra má zvyčajne odnímateľné vnútorné sklo dvierok. Ak ho vyberiete, môžete ho dokonale vyčistiť z oboch strán.
Stačí nastriekať čistič na sklo alebo klasický leštič a preleštiť ho mäkkou handričkou. Potom ho jednoducho vložte späť.
Keď všetko vyčistíte, odstráňte fóliu a vnútro rúry utrite vlhkou handričkou. Ak bola špina silnejšia, pokojne celý postup zopakujte – poradí si dokonca aj s roztečeným syrom z pizze či vytečenými lasagnami.
Rúra ako nová – aj bez chémie
Ak sa chcete vyhnúť chemickým čističom, siahnite po domácom recepte našich starých mám. Potrebujete len jedlú sódu, ocot a prášok do pečiva.
Zmiešajte pol hrnčeka jedlej sódy s pol hrnčekom teplej vody, aby vznikla hustejšia pasta. Rúru predhrejte na približne 150 °C a pastou potrite vnútorné steny (vynechajte ventilátor a výhrevné telesá).
Pomôcť si môžete starou zubnou kefkou. Pastu nechajte pôsobiť cez noc.
Na druhý deň si pripravte rozprašovač s octom a nastriekajte ním vnútro rúry. Zmes začne jemne peniť – to je znak, že funguje. Penu potom jednoducho zotrite vlhkou handričkou alebo hubkou.
Ak treba, trochu pritlačte – výsledok vás určite poteší.