Ako vyčistiť vnútorné sklo rúry: Stačí poznať jeden jednoduchý trik!

rúra
rúra Foto: www.shutterstock.com

Priznajme si, vnútorné sklo na dvierkach rúry často nechávame zašpiniť až do momentu, keď cez neho takmer nevidno.

Mnohí máme pocit, že jeho čistenie je hotová nočná mora – ale opak je pravdou. Stačí poznať jeden starý a overený fígeľ, vďaka ktorému sa bude sklo opäť lesknúť ako nové.

Mastnota, pripáleniny a pachy? Žiaden problém

Ak rúru používate často, určite ste si všimli, ako sa vnútorné sklo časom pokryje mastnotou a zapečenými škvrnami od prskajúceho jedla.

Niekedy to odkladáme tak dlho, až cez sklo poriadne nevidíme, čo sa v rúre vlastne pečie. Vtedy nás čaká nepríjemné prekvapenie – špina sa drží ako pribitá a bežné čistenie nezaberá.

Pozrite si jednoduchý trik vo videu, ako rúru a vnútorné sklo vyčistiť rýchlo a bez námahy:

Rúra sa dá vyčistiť aj vtedy, keď je špina poriadne zažratá

Najskôr rúru mierne nahrejte, potom ju vo vnútri postriekajte čističom na rúry alebo grily.

Na dno rozprestrite potravinovú fóliu – tá pomôže, aby sa prostriedok lepšie vstrebal do zaschnutej mastnoty.

Každá rúra má zvyčajne odnímateľné vnútorné sklo dvierok. Ak ho vyberiete, môžete ho dokonale vyčistiť z oboch strán.

Stačí nastriekať čistič na sklo alebo klasický leštič a preleštiť ho mäkkou handričkou. Potom ho jednoducho vložte späť.

Keď všetko vyčistíte, odstráňte fóliu a vnútro rúry utrite vlhkou handričkou. Ak bola špina silnejšia, pokojne celý postup zopakujte – poradí si dokonca aj s roztečeným syrom z pizze či vytečenými lasagnami.

Rúra ako nová – aj bez chémie

Ak sa chcete vyhnúť chemickým čističom, siahnite po domácom recepte našich starých mám. Potrebujete len jedlú sódu, ocot a prášok do pečiva.

Zmiešajte pol hrnčeka jedlej sódy s pol hrnčekom teplej vody, aby vznikla hustejšia pasta. Rúru predhrejte na približne 150 °C a pastou potrite vnútorné steny (vynechajte ventilátor a výhrevné telesá).

Pomôcť si môžete starou zubnou kefkou. Pastu nechajte pôsobiť cez noc.

Na druhý deň si pripravte rozprašovač s octom a nastriekajte ním vnútro rúry. Zmes začne jemne peniť – to je znak, že funguje. Penu potom jednoducho zotrite vlhkou handričkou alebo hubkou.

Ak treba, trochu pritlačte – výsledok vás určite poteší.

