Ako vyčistiť radiátor bez rozoberania? Rýchly, bezpečný a účinný spôsob

Čistý radiátor nie je len otázkou vzhľadu, ale aj efektivity kúrenia. Aj keď prach nezníži výkon kúrenia o desiatky percent, dokáže znížiť prúdenie teplého vzduchu a tým aj komfort v miestnosti. Našťastie, existuje jednoduchý spôsob, ako ho vyčistiť bez rozoberania a bez špeciálnych nástrojov – a zaberie to len pár minút.
Prečo sa radiátory oplatí čistiť?
Počas roka sa na radiátoroch usádza prach, vlasy, chlpy či peľ. Tieto drobné nečistoty môžu brániť voľnému prúdeniu teplého vzduchu, takže miestnosť sa ohrieva pomalšie a teplo sa rozptyľuje nerovnomerne.
Okrem toho, keď sa prach pri kúrení prehrieva, môže spôsobovať nepríjemný zápach a v niektorých prípadoch aj zhoršenie kvality vzduchu – najmä u alergikov. Preto sa odporúča radiátory čistiť aspoň dvakrát do roka – raz po vykurovacej sezóne a raz pred jej začiatkom.
Ako na to: rýchle čistenie krok za krokom
Na bežný panelový radiátor vám postačí pár vecí, ktoré máte doma:
- vysávač s úzkym nadstavcom
- fén (ideálne s funkciou studeného vzduchu)
- vlhká handrička alebo uterák
- prípadne kefa na fľaše alebo špeciálna kefa na radiátory
Postup:
- Vypnite kúrenie a počkajte, kým radiátor úplne vychladne.
- Pomocou vysávača odstráňte prach z povrchu aj zo všetkých dostupných medzier.
- Ak sa dostanete aj za radiátor, môžete prach vyfúknuť pomocou féna na studený vzduch. Pod radiátor položte vlhký uterák alebo handru, aby zachytila prach, ktorý by inak padal na zem.
- Nakoniec utrite celý povrch vlhkou handričkou – odstránite zvyšky prachu aj usadeniny.
Ak má radiátor vrchnú mriežku, väčšinou ju stačí nadvihnúť a zložiť. Čistenie vám tak pôjde rýchlejšie a dôkladnejšie.
Staršie liatinové radiátory
Ak máte starší typ radiátora s hlbokými rebrami, najlepšie poslúži dlhá ohybná kefa s hustými štetinami. Je dostupná v hobbymarketoch a dostane sa aj do úzkych priestorov. Alternatívou je kefa na fľaše – aj tá dobre vyčistí prach z medzier.
Tip: Ak používate fén alebo stlačený vzduch, nezabudnite pod radiátor položiť navlhčený uterák, aby prach neskončil vo vzduchu alebo na podlahe.
Na čo nezabudnúť?
Pri čistení sa oplatí skontrolovať aj:
- ventily a tesnenia, či neuniká voda
- odvzdušnenie radiátora – ak počujete bublanie, je čas ho odvzdušniť
- okolie radiátora – nesmie byť zakrytý nábytkom, záclonami či dekoráciami, inak sa znižuje prúdenie tepla
Bonus: drobná obnova vzhľadu
Ak už radiátor čistíte, môžete ho aj trochu zrenovovať – napríklad natrieť novou farbou odolnou voči teplu alebo doplniť o dekoratívny kryt, ktorý zlepší vzhľad miestnosti.
Vyčistenie radiátora síce nezvýši výkon kúrenia o desiatky percent, no pomáha teplu voľne cirkulovať, zlepšuje kvalitu vzduchu a zabraňuje nepríjemným pachom. A to všetko zvládnete bez rozoberania a za pár minút – ideálny drobný úkon, ktorý sa oplatí zaradiť do pravidelnej údržby domácnosti.