Ako správne vertikutovať trávnik. Na záver nezabudnite urobiť tento krok, inak sa hustej zelenej trávy nedočkáte

Vertikutácia je proces, ktorý rozhoduje o tom, či sa na jar budete tešiť z hustého, zdravého a sýtozeleného trávnika, alebo vás privíta nevzhľadný povrch plný machu, buriny a holých miest. Práve jesenné obdobie je pre túto činnosť kľúčové – pôda je ešte teplá, tráva rastie pomalšie, no stále má dostatok času na regeneráciu pred zimou.
Čo je vertikutácia a prečo ju robiť?
Vertikutácia – slovo, ktoré možno znie odborne, ale v skutočnosti ide o jednoduchý spôsob, ako trávniku dodať nový život. Pomocou špeciálneho stroja – vertikutátora sa pôda jemne nareže do hĺbky niekoľkých milimetrov a zároveň sa z trávnika vyčeše stará plsť, mach a odumreté časti rastlín. Vďaka tomu sa ku koreňom dostane viac vzduchu, vody a živín, čo stimuluje rast nových výhonkov.
Výsledok? Tráva sa zahustí, získa sviežu farbu a vytvorí krásny „zelený koberec“.
Vertikutáciu by ste mali vykonávať dvakrát ročne – na jar a na jeseň. Jarný termín pomáha trávniku odštartovať rast po zime, zatiaľ čo jesenný mu umožní zotaviť sa po letných horúčavách a pripraviť sa na mráz. Po zákroku síce môže trávnik vyzerať ošumelo, ale už po pár týždňoch sa znova rozrastie a získa sviežu farbu.
Ako na to krok za krokom
Najprv trávnik pokoste na výšku približne 3 až 4 centimetre. Počkajte, kým povrch mierne preschne, a až potom sa pustite do práce s vertikutátorom. Hĺbku rezu nastavte maximálne na 4 milimetre, aby ste nepoškodili korene trávy.
Pri práci postupujte pomaly a rovnomerne, ideálne v dvoch smeroch – najprv pozdĺžne a potom priečne. Takto dôkladne odstránite všetky nečistoty a mach.
Elektrický alebo akumulátorový vertikutátor?
Klasické benzínové modely sú vhodné pre veľké plochy, no nie každý potrebuje robustný stroj. Pre menšie záhrady sú praktickejšie elektrické alebo akumulátorové (AKU) vertikutátory.
- Elektrické vertikutátory sú ľahké a tiché, no kábel sa často zamotáva do cesty.
- AKU vertikutátory sú ideálne pre ženy, seniorov či menšie pozemky. Sú ľahko ovládateľné, tiché a bez obmedzenia káblom.
Základné akumulátorové modely kúpite už od cca 80 eur (2000 Kč). Pri výbere sledujte šírku záberu a výdrž batérie. Na plochu do 400 m² postačí základný typ, no pri väčšej záhrade sa oplatí mať náhradný akumulátor. Praktickým doplnkom je zberný kôš, vďaka ktorému sa nebudete musieť trápiť s hrabaním vyčesaného machu.
Mnohé modely ponúkajú aj vymeniteľné valce – jeden na rezanie a druhý na jemné vyčesávanie, čo sa hodí najmä počas leta, keď trávnik potrebuje len ľahkú údržbu.
Čo urobiť po vertikutácii
Ak sa po vertikutácii zastavíte, robíte len polovicu práce. Trávnik je v tej chvíli oslabený a potrebuje rýchlu regeneráciu.
- Dosiate prázdne miesta – použite kvalitné osivo a jemne ho zapracujte do pôdy, aby holé miesta nezarastali machom alebo burinou.
- Hnojenie – na jeseň používajte hnojivá s vyšším obsahom draslíka, ktoré posilňujú korene a pomáhajú trávniku odolať mrazu. Naopak, dusík v tomto období nevyužívajte – podporuje rast listov, ktoré by zimu neprežili.
- Zálievka – ak je jeseň suchá, nezabúdajte polievať. Bez vody sa nové výhonky neuchytia. Po pár týždňoch uvidíte, ako sa trávnik začína opäť zelenieť a získava sviežosť.
Jesenná starostlivosť o záhradu
Popri vertikutácii nezabúdajte ani na ďalšie úlohy:
- Pravidelne hrabte lístie, aby tráva pod ním nezhnila.
- Prevzdušnite pôdu – napríklad pomocou pieskovania, ktoré zlepšuje štruktúru a odvádzanie vody.
- Ošetrite stromy a kríky – jeseň je ideálny čas na rez a zazimovanie ovocných rastlín.
- Chráňte rastliny pred mrazom – citlivejšie druhy obaľte netkanou textíliou alebo prikryte vetvičkami.
Týmito krokmi si zabezpečíte, že vaša záhrada prežije zimu bez problémov a na jar vás odmení zdravým, hustým a žiarivo zeleným trávnikom.