Ako povzbudiť muškáty ku kvitnutiu? Tento jednoduchý trik ich udrží krásne a zdravé po celé leto

Muškáty sú populárne kvety, ktoré vidíme na balkónoch, parapetoch a terasách takmer všade. Hoci ich pestovanie nie je príliš náročné, ak chcete, aby muškáty skutočne prosperovali a kvitli od skorej jari až do neskorej jesene, mali by ste dodržiavať niekoľko základných pravidiel. Prezradíme vám jednoduché, no veľmi účinné triky, ktoré vašim muškátom pomôžu rozkvitnúť do krásy a udržať ich vo vynikajúcej kondícii.