Ako naše staré mamy likvidovali čmelíky u sliepok. Ich osvedčené triky fungujú dodnes!

Chov sliepok je pre mnohých nielen záľuba, ale aj spôsob, ako mať čerstvé domáce vajíčka.
No niekedy sa radosť môže rýchlo zmeniť na starosť – napríklad vtedy, keď sa v kuríne objavia čmelíky.
Títo drobní roztoče napádajú hydinu najmä v noci a ak nemajú dostatok hostiteľov, nepohrdnú ani vaším psom či mačkou.
Čmelík kurací (Dermanyssus gallinae)
Tento agresívny parazit dokáže v kuríne narobiť poriadnu spúšť. Ide o drobnú muňku, ktorá sliepkam vysáva krv. Časom si všimnete, že hydina chradne, znižuje sa jej znáška a pôsobí unavene.
Čmelíky sa navyše množia závratnou rýchlosťou a pri nedostatku potravy dokážu napadnúť aj cicavce.
Voľným okom ich možno rozoznať na neoperenej pokožke ako drobné zrnká s veľkosťou len 0,5 – 1 mm. Cez deň sa skrývajú v škárach, pod hniezdami alebo v trhlinách dreva a po zotmení vyliezajú, aby sa nakŕmili.
Ľudovo sa im hovorí aj slepačia muňka alebo čmolík.
Nižšie sa pozrieme na to, ako sa ich účinne zbaviť a čo urobiť, aby sa do kurína nevrátili.
Ako sa zbaviť čmelíkov v kuríne
Ak spozorujete, že vaše sliepky majú čmelíky, nečakajte – konajte hneď a dôkladne!
Prvým krokom je generálne vyčistenie kurína. Všetky predmety, hniezda aj bidlá vyberte, umyte horúcou vodou a vydezinfikujte. Rovnaký postup zopakujte aj v celom priestore.
Počítajte s tým, že počas niekoľkých dní sa môžu vyliahnuť nové jedince, preto je potrebné celý proces niekoľkokrát zopakovať.
Vápno ako účinný čistič
Vápno patrí medzi najspoľahlivejšie prípravky na dezinfekciu kurína. Zmiešajte ho s vodou podľa návodu a dôkladne s ním vymaľujte všetky steny aj strop.
Kým sliepky vrátite späť, nechajte vápenný náter aspoň týždeň vyschnúť, aby bol účinok čo najlepší.
Kremelina – prirodzený nepriateľ čmelíkov
Kremelina je prírodná látka, ktorá sa osvedčila pri likvidácii roztočov aj v tých najmenších škárach a rohoch. Použite ju po dôkladnom vyčistení a vyschnutí kurína – nasypte ju na všetky podozrivé miesta.
Pôsobí mechanicky: jej jemné častice narušia povrch tela roztoča a vysušia ho.
Ako ošetriť samotné sliepky
Nestačí len vyčistiť kurín – čmelíkov sa musíte zbaviť aj priamo na sliepkach. Tento krok je jednoduchší, no rovnako dôležitý.
Kremelina aj na perie
Chyťte sliepky jednu po druhej a jemne im vtierajte kremelinu do peria, najmä pod krídla a okolo kloaky. Môžete ju pridať aj do popolišťa, kde sa sliepky rady kúpu – vtedy pôsobí ako účinná prevencia.
No ak už sú čmelíky prítomné, samotné popolište nestačí.
Drevený popol ako starý dobrý liek
Naše staré mamy nedali dopustiť na popol z dreva. Ten čmelíky spoľahlivo zahubí a zároveň pomáha udržiavať čisté perie. Môžete ho nasypať do popolišťa alebo ho priamo vtierať do peria sliepok.
Procedúru opakujte dovtedy, kým hydina nevyzerá opäť zdravo a bez parazitov.
Dôležité rady na záver
- Po ošetrení čmelíkov nekonzumujte vajíčka minimálne týždeň, aby sa v tele sliepok odbúrali všetky zvyšky prípravkov.
- Mäso z hydiny by sa malo konzumovať až po mesiaci.
- Počas čistenia a ošetrovania vždy používajte ochranné rukavice a vyhýbajte sa priamemu kontaktu s chemikáliami.
Ak budete tieto postupy dodržiavať, čmelíky sa u vás dlho neukážu – a vaše sliepky sa vám odvďačia zdravím aj bohatou znáškou.