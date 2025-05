Ako legálne predávať úrodu zo záhrady? Je to jednoduchšie, než si myslíte. Živnosť netreba

Každý, kto sa s láskou venuje pestovaniu ovocia a zeleniny, dobre pozná ten pocit, keď príroda dopraje viac, ako je možné spotrebovať. Záhrady sú už čoskoro plné sviežich plodov a mnohí pestovatelia sa zamýšľajú, ako prebytky efektívne zužitkovať. Skvelým riešením môže byť predaj nadbytočnej úrody. Lenže, ako sa vyhnúť problémom so zákonom a živnostenským úradom?

Keď príroda dopraje viac, než zvládnete spotrebovať

Domáce pestovanie býva často lotériou – niektorý rok mrazy a škodcovia zredukujú úrodu na minimum, inokedy zas máte také množstvo plodov, že rozdávate všetkým známym, rodine a susedom, a aj tak vám ešte ostane veľa navyše. V tej chvíli môže byť rozumným krokom ponúknuť časť úrody ľuďom, ktorí záhradu nevlastnia, no kvalitné domáce ovocie či zeleninu si radi kúpia.

Ak patríte medzi pestovateľov, ktorým sa tento rok urodilo nad očakávania, zrejme premýšľate, ako legálne speňažiť to, čo by inak možno skončilo v komposte alebo ako krmivo pre zvieratá. Dobrá správa je, že pre občasný predaj svojich vlastných výpestkov nemusíte vlastniť živnostenský list.

Občasný predaj áno, pravidelný už vyžaduje živnosť

Mnohí záhradkári majú strach, že predajom ovocia a zeleniny bez živnosti riskujú vysoké pokuty zo strany úradov. Áno, pokuty za neoprávnené podnikanie môžu dosiahnuť aj niekoľko tisíc eur, no zákon myslí aj na drobných pestovateľov.

Podľa slovenských zákonov totiž podnikaním je iba sústavná činnosť vykonávaná za účelom zisku, samostatne, pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť. Hlavným rozdielom medzi podnikaním a bežným predajom prebytkov zo záhrady je práve pravidelnosť.

Ak teda raz za čas predáte svoje paradajky, uhorky či marhule, nemusíte sa obávať postihov od živnostenského úradu. Zákon jednoznačne povoľuje občasný predaj vlastných produktov bez živnosti, a to aj v prípade, že počas sezóny predáte prebytok niekoľkokrát.

Pozor však na jednu podstatnú vec: predávať môžete len to, čo ste vypestovali sami. V okamihu, keď by ste začali predávať úrodu niekoho iného, stávate sa sprostredkovateľom – a na takú činnosť už živnosť potrebujete.

Kde môžete bez problémov predávať?

Dôležité je tiež miesto, kde sa rozhodnete svoje produkty ponúkať. Ak len vyvesíte tabuľku na svoj plot alebo napíšete do lokálnej skupiny na sociálnych sieťach, nič vám nehrozí a môžete pokojne predávať.

Iná situácia nastáva, keď chcete využiť frekventované miesto pri hlavnej ceste. Často vídavame stánky či dokonca len ľudí stojacich vedľa prepraviek so zeleninou, no takéto miesto predaja má svoje pravidlá. Nemôžete si totiž bez povolenia len tak rozložiť predaj kdekoľvek pri ceste, pretože by ste mohli ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

V tomto prípade je potrebné získať oficiálny súhlas, ktorý vydáva príslušný okresný úrad, prípadne krajský úrad. Ak ide dokonca o cestu prvej triedy, potrebujete aj stanovisko od Slovenskej správy ciest.

Informácie vám poskytnú priamo na obecnom úrade

Každá obec či mesto si reguluje pouličný predaj individuálne. Niektoré obce majú zavedené presné pravidlá a dokonca trhové poriadky, ktoré určujú miesta, kde a za akých podmienok sa dá ponúkať ovocie či zelenina. Preto je vždy najrozumnejšie navštíviť miestny obecný alebo mestský úrad a zistiť si presné podmienky predaja.

Okrem pravidiel obce platia aj všeobecné zásady predaja výpestkov. Vaše produkty musia byť čisté, bez známok poškodenia, plesní a škodcov, nesmú byť nahnité a nemali by sa predávať položené priamo na zemi. Najlepšie je, ak ich ponúkate v čistých košíkoch, prepravkách alebo debničkách.

Dane a administratíva: Čo vás čaká?

Pokiaľ ide o dane, závisí od toho, koľko počas sezóny zarobíte. Príležitostný príjem z predaja záhradných výpestkov je oslobodený od dane do výšky 500 eur ročne. Ak však váš zárobok prekročí túto sumu, je potrebné ho zahrnúť do daňového priznania. Dobrou správou je, že môžete využiť paušálne výdavky, kde sa až 80 % príjmov automaticky považuje za náklady, a tak zdaňujete len zvyšných 20 %.

V každom prípade si veďte aspoň jednoduchú evidenciu o tom, koľko ste predali a koľko ste zarobili. To vám uľahčí prípadné dokazovanie pred finančným úradom.

Zhrnutie pre bezproblémový predaj

Občasný predaj vlastných produktov zo záhrady nevyžaduje živnosť .

vlastných produktov zo záhrady . Pravidelný predaj alebo predaj cudzej úrody už živnostenské oprávnenie vyžaduje .

alebo predaj cudzej úrody už . Na predaj pri cestách a na verejných miestach potrebujete súhlas od úradov.

Informujte sa vždy na miestnom úrade.

Sledujte svoj príjem a v prípade potreby splňte daňové povinnosti.

Ak budete tieto pravidlá dodržiavať, predaj vašej úrody vám môže priniesť nielen spokojnosť zo zužitkovania prebytkov, ale aj príjemné finančné prilepšenie – úplne bez obáv z pokút či sankcií.