Aká veľká by mala byť ideálna záhradná hadica?

Zavlažovací systém je síce vysoko modernou alternatívou polievania, avšak nemôže si ho dovoliť každý a v prípade menších záhrad je aj viac-menej zbytočný. V tomto prípade úplne postačí záhradná hadica. Ako si vyberiete tú správnu? inšpirujte sa.

Hadice na vodu alebo, aby sme boli presní – záhradné hadice na vodu (pretože v záhrade sa môžu čerpať aj iné tekutiny), sú nevyhnutnou výbavou každého záhradkára – pravda, až za motykou a rýľom. Ale pri súčasných zmenách klímy sa veľmi rýchlo dostanú pred motyku.

Záhradná hadica ako užitočný pomocník

Základným druhom hadice na vodu sú zelené tenkostenné hadice. Sú vyrobené z PVC materiálu a vystužené výpletom z polyesterových vlákien, ktoré tvoria tlakovú kostru hadíc. Ich rozmery sú štandardné v palcových (či imperiálnych) mierach, pričom najčastejšie používanými sú ½ a ¾ palca. Pokiaľ hovoríme o tlakovej kostre, nezaškodí spomenúť, že tlaková odolnosť tenkostenných hadíc je zvyčajne tesne na hrane toho, čo dodávajú vodárenské spoločnosti, čiže 5 barov. Problémom však môže byť, že tlak v potrubí môže byť zvýšený až na 6 barov. Pokiaľ tieto hadice nezačneme používať v kombinácií so stop-ventilom, nemusí to byť problém. Ale ak plánujeme jeho používanie, mali by sme zvážiť aj použitie iných ako tenkostenných hadíc.

Napríklad hadice, ktoré sú predávané ako silnejšie a kvalitné záhradné hadice na vodu, vyzerajú takmer na nerozoznanie od tenkostenných. Ich steny sú však hrubšie a aj pri malých priemeroch zvládajú tieto hadice silnejší tlak vody. Ak teda vyberáte záhradnú hadicu, hľadajte takú, ktorá má hrúbku steny aspoň 2 milimetre. Nie je natoľko ohybná, ale to v záhrade nie je až taký problém. Štandardne sa hadice dodávajú v baleniach po 25 a 50 metrov. Pokiaľ plánujete riešiť trvalejšie povrchové rozvody vody po svojom pozemku, určite siahnite po hrubostenných hadiciach. Ich zloženie je rovnaké, ale hrúbka steny je opäť o čosi vyššia a pri všetkých priemeroch je ich tlaková odolnosť stanovená na 10 barov.

Okrem hadíc na vodu nesmieme zabudnúť ani na príslušenstvo. Nejde len o polievacie pištole a záhradné zavlažovače. Rovnako dôležitá je aj voľba trvanlivej hadicovej spojky (či už so stop-systémom alebo bez neho) a v záhrade sa isto uplatnia aj rozbočky. Pokiaľ chcete zistiť skutočnú spotrebu vody pre konkrétnu plodinu či deň, nie je zlým nápadom namontovať na hadicu ľahký prenosný merač prietoku. Ceny týchto zariadení sú veľmi priaznivé a môžu priniesť veľmi užitočné údaje, najmä pokiaľ neplatíte za vodu paušálne, ale presne podľa spotrebovaného množstva.

Koncovky volíte podľa typu zalievanej plochy. Môže to byť pištoľový postrekovač, sprchovacia hlavica, zalievacia tyč alebo na zem kladený postrekovač. Než sa pustíte do ich nákupu, musíte vybrať optimálnu hadicu. Sledovať treba hlavne jej vnútorný priemer. So zavlažovaním malej záhrady si poradí hadica s priemerom 1/2″ s prietokom vody od 1 200 do 1 400 litrov za hodinu. Ak však plánujete zavlažovať trávniky s rozlohou nad 200 štvorcových metrov, budete potrebovať hadicu s priemerom 3/4″. Pri výbere priemeru myslite aj na dĺžku hadice. Tlakové straty v 1/2″ hadici sú totiž niekoľkonásobne väčšie ako v 3/4″, pričom nepomôže ani väčší tlak pri vstupe. V prípade, že stavíte na hadicu nad 30 metrov, voliť musíte aj väčší priemer. Pri 3/4″ hadici je maximálna dĺžka okolo 50 metrov. Inak rátajte nielen s problémami s tlakom, ale aj veľkou hmotnosťou hadice a možnými škodami, ktoré vzniknú na výsadbe. Nemožno si predstaviť zdravé a krásne záhradné rastliny bez dodatočného napájania, ktoré sa pomocou hadíc vykonáva umelými prostriedkami. Existuje mnoho rôznych typov hadíc, ktoré sa líšia vzhľadom, ale aj kvalitou.

Materiál Väčšina hadíc je vyrobená z PVC, ktoré udrží tvarovú stálosť pri teplotách do 50 stupňov Celzia. Ak potrebujete odolnejší materiál, siahnite po syntetickom kaučuku, ktorý drží tvar pri teplote až do 95 stupňov Celzia. Hadica by mala byť vystužená syntetickým výpletom, ktorý je zárukou tvarovej stálosti. Čím má hadica viac vrstiev, tým je kvalitnejšia. Pri niektorých modeloch je horná vrstva zo silikónu, vďaka ktorému sa na ňu nelepia nečistoty. Hadice s väčšou hrúbkou steny sú síce drahšie, no s cenou rastie aj kvalita. Lacné hadice nemusia vydržať väčší tlak a rovnako pri nich môžete natrafiť na problematické uchytenie rýchlospojok. Ak sa rozhodnete investovať a kúpiť viacvrstvovú hadicu, myslite na to, aby mala vrstvu, ktorá neprepúšťa svetlo.

Moderní záhradkári a výrobcovia nákladných vozidiel stále viac využívajú hadice na zavlažovanie a otázka, ktorá z nich je lepšia, sa stáva čoraz naliehavejšou. Na výrobu záhradných hadíc na zavlažovanie sa používajú všetky dostupné materiály.

Jeden prívod, viac vývodov Na kohútik môžete napojiť ventil alebo rozdeľovač. V praxi to znamená, že voda z kohútika bude naraz tiecť do dvoch alebo aj viacerých hadíc a vy budete môcť naraz zavlažovať rôzne miesta v záhrade. Samotné zavlažovanie pri nadzemných systémoch prebieha prostredníctvom postrekovačov. Tie sú kruhové a obdĺžnikové a volia sa v závislosti od tvaru a veľkosti zavlažovanej plochy.

Praktické odkladanie Hadicu nenechávajte zbytočne na priamom slnku. Po skončení polievania ju odpracte. Na tento účel slúži navíjací bubon alebo vozík. Hadica sa vďaka nim pri manipulácii nezlomí ani inak nepoškodí. Jednoduché je aj ich zazimovanie. Väčšinu hadíc totiž treba na zimu uskladniť, lebo pôsobením mrazu materiál krehne a môže sa mechanicky poškodiť.

