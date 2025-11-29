Adventná pohoda v jednom hrnci. Jednoduchá polievka, ktorú pripravíte za pol hodiny

Advent je obdobím, keď sa doma prirodzene spomaľuje tempo a väčšinu večerov trávime v teple kuchyne či obývačky. Kratšie dni lákajú k jedlám, ktoré sú výživné, dodajú energiu a príjemne zahrejú. Práve zeleninová polievka s bylinkami je ideálnou voľbou – pripravuje sa rýchlo, je ľahká a chuťovo bohatá.
Hoci nemá žiadne „zázračné“ účinky, spája výhody teplého jedla so zeleninou a bežnými kuchynskými bylinkami, ktoré môžu jedlu dodať jemnú vôňu a podporiť jeho prirodzene výživný charakter. Navyše ide o recept, pri ktorom netreba žiadne komplikované ingrediencie ani dlhé varenie.
Prečo práve bylinky?
Bylinky ako tymián, rozmarín či šalvia sú v kuchyni tradične používané pre svoju výraznú chuť a arómu. Obsahujú rôzne rastlinné látky, ktoré sú predmetom výskumov, no v bežnej kuchynskej dávke sa od nich očakáva najmä to, že jedlu dodajú chuť a podporia jeho prirodzenú vôňu.
Petržlen zas polievku osvieži a zvýrazní celkový profil jedla.
Šéfkuchár odporúča práve kombináciu tymiánu, rozmarínu a petržlenu, pretože podľa neho vytvára vyváženú a príjemnú zimnú chuť vhodnú do teplých zeleninových polievok.
Recept na bylinkovú zimnú polievku
Ingrediencie:
- 2 lyžice olivového oleja
- 1 cibuľa nakrájaná nadrobno
- 2 strúčiky cesnaku nasekané na jemno
- 2 mrkvy nakrájané na kolieska
- 1 koreň petržlenu nakrájaný na kocky
- polovica menšieho zeleru nakrájaného na kocky
- 1 liter zeleninového vývaru
- 1 lyžička sušeného tymiánu
- 1 lyžička sušenej šalvie
- 1 lyžička sušeného rozmarínu
- soľ a čerstvo mleté čierne korenie
- čerstvé bylinky na ozdobenie
Postup prípravy:
- V hrnci rozohrejte olivový olej a zľahka orestujte cibuľu do jemného zlatista.
- Pridajte cesnak a krátko ho prehrejte, aby sa uvoľnila jeho typická vôňa.
- Následne vložte mrkvu, petržlen a zeler. Zeleninu miešajte pár minút, aby sa začala mierne podlievať a zmäkčovať.
- Prilejte vývar a prisypte tymián, šalviu aj rozmarín. Polievku priveďte k varu, potom znížte teplotu a varte približne 20 minút, kým zelenina nezmäkne.
- Nakoniec ochuťte soľou a korením. Ak máte radi jemnejšiu konzistenciu, môžete časť polievky rozmixovať a vrátiť späť do hrnca.
- Polievku podávajte horúcu, ozdobenú čerstvými bylinkami. Výborne ladí s krajcom chleba.
Jednoduché jedlo, ktoré dobre padne počas studených dní
Zeleninové polievky sú praktickým jedlom na zimné obdobie – sú teplé, ľahké a pritom zasýtia. Spojenie koreňovej zeleniny s bylinkami vytvára prirodzene aromatickú chuť, ktorá sa hodí či už na rýchlu večeru, alebo ako súčasť rodinného stolovania.
Hoci samotná polievka nemôže nahradiť vyváženú stravu ani mať liečebné účinky, môže byť príjemným spôsobom, ako doplniť zeleninu do jedálnička a vychutnať si chvíľu pokoja počas adventu.
Ak budete meniť bylinky alebo pridať vlastné korenie, môžete si vytvoriť toľko variácií, že žiadna polievka nebude úplne rovnaká. Aj to je dôvod, prečo sa tak ľahko stane obľúbenou súčasťou zimných večerov.