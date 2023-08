5 tipov, ako zvládnuť maľovanie bytu

Maľovanie vlastného bytu je bezpochyby veľmi lákavou aktivitou, ktorá nám ušetrí množstvo peňazí a prinesie želaný efekt na dlhé mesiace. Ak máte dostatok trpezlivosti, zvládnete to bez problémov. Nebojte sa, aj keď to bude len po prvýkrát, zručnosti sa dajú nadobudnúť rýchlo. Navyše viete, aký je to pocit, keď o pár dní budete relaxovať vo vynovenom sviežom byte? A to všetko ste dokázali vy!

1. Príprava na maľovanie

Predtým ako začnete maľovať si zabezpečte všetky potrebné veci. Ochrannú pásku, ochrannú fóliu, rebrík, viacero druhov štetcov, aspoň dva valčeky rôznych šírok, samotnú farbu, nádobu na miešanie farby, ak je potrebné ju riediť, vaničku na nasávanie farby do valčekov, penetračný náter (ten je potrebný vždy, keď maľujeme nové povrchy alebo povrchy po opravách, tmelení, oškriabané steny alebo steny so staršími nátermi).

Vďaka penetračnému náteru zjednotíte nasiakavosť podkladu, spevníte rôznorodé povrchy, zvýšite priľnavosť náterov. Následne nanesená farba bude pôsobiť lepšie a bude lepšie kryť. Ak potrebujete vyrovnať nerovnosti, zabezpečte si aj akrylátový tmel, ktorý dostanete kúpiť v praktických baleniach. Našťastie dnes vám v špecializovaných predajniach dokážu poradiť a majú aj vopred pripravené balíky pre nás – amatérov, ktorí si chcú vymaľovať sami.

2. Príprava stien

Steny očistite od prachu, pavučín, zistíte, kde sú nerovnosti, či pukliny a ak treba zatmeľte a povyrovnávajte povrch. Zatieranie nedokonalostí nie je síce veľmi zábavná časť, ale o to dôležitejšia. Ochrannou maliarskou páskou oblepte vypínače, okná, parapety, spodnú lištu, dvere a všetko, čo vám vytvorí hranice pokiaľ maľovať a čo nechcete zašpiniť od farby. Je to zdĺhavá práca, ale určite sa vyplatí. Budete mať podstatne menej čistenia po maľovaní. Mimochodom, páskou sa dajú vytvoriť aj zaujímavé vzory alebo predeliť farebné pasáže.

Pozrite si farby do interiéru v týchto e-shopoch:

3. Najskôr strop

Nemusíte chodiť po rebríku, ako starí profíci. Dnes sú našťastie k dispozícii valčeky s predlžovacou rúčkou, takže ani nepríjemné maľovanie stropu nemusí byť také namáhavé ako kedysi. Najskôr strop natrite penetračnou farbou a to aj vtedy, ak na steny penetračný náter použiť nemusíte. Skúsení majstri pridávajú do podkladového náteru, ktorému sa hovorí aj primer, malé množstvo farby, ktorú následne použijú ako hlavnú. Tento trik vytvorí lepší výsledný efekt. Na maľovanie stropu si nezabudnite zaobstarať teleskopickú predlžovaciu tyč, ktorú nasadíte na valček. Nájdete ich v rôznych dĺžkach. Nevyberajte si celoplastovú rúčku, ktorá sa zvykne ohýbať a tým pádom je ťažko kontrolovateľná. Správna rúčka by mala mať protišmykovú rukoväť a pevné kovové jadro.

zdroj: gettyimages.com

4. Dodržiavajte pokyny

Dôkladne si pozrite pokyny na riedenie a nanášanie farieb, dodržiavajte dobu schnutia. Je jasné, že chcete mať maľovanie čo najskôr za sebou, ale všetko potrebuje svoj čas. Medzi opakovanými nátermi tiež nechávajte farbu poriadne zaschnúť. Do prípravnej misky na farbu, do ktorej namáčate valček, nedávajte priveľa farby, len toľko koľko spotrebujete – lepšie je dolievať ako vylievať. Ak budete pokračovať v maľovaní aj na druhý deň, štetec a valček zabaľte do potravinovej fólie. Niektorí odborníci odporúčajú uchovať takto zabalené štetce a valčeky cez noc dokonca do chladničky.

5. Technika maľovania

Keď máte všetko oblepené, najskôr si užšou štetkou namaľujte okraje steny, ktorú idete maľovať – spodok, pásy vedľa okna, dverí, kút a namaľujte si vrchnú líniu, ktorú tiež nesmiete presiahnuť. Potom budete tento rám vymaľovávať tak, aby ste nevyšli za označený priestor. Zoberte valček. Najvhodnejšou technikou na maľovanie stien je nanášanie farby do tvaru písmena W. Pokračujte bez zdvihnutia valčeka z jednej strany steny na druhú, samozrejme, keď je treba nabrať farbu, prerušíte. Prekrývajte ďalším a ďalším W, vždy o niečo posunutým, aby ste nakoniec namaľovali celý priestor steny. Vždy maľujte len jednu stenu naraz. Po zaschnutí uvidíte, koľko náterov ešte potrebujete, zvyčajne stačia dva, niekedy treba tri – záleží aj od druhu farby a jej farebnosti, tiež od predchádzajúcej farby steny, ak ste nedávali podkladovú farbu. Po dokonalom vyschnutí stačí už len odlepiť ochranné pásky, dočistiť čo treba a môžete sa tešiť z nových farieb a čistoty domova!

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: