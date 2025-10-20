3 overené spôsoby, ako prezimovať muškáty. Tip, ako získať nové rastliny zadarmo

Muškáty, známe aj ako pelargónie, patria medzi najobľúbenejšie rastliny na slovenských balkónoch a terasách. Bohato kvitnú celé leto, no chlad a mráz by ich dokázali zničiť už za jedinú noc. Ak ich chcete uchovať aj na ďalší rok, musíte ich správne pripraviť na zimu.
Video návod: Ako prezimovať muškáty
Existujú tri vedecky aj prakticky overené spôsoby prezimovania, ktoré naozaj fungujú – a navyše, pri jednom z nich môžete získať aj nové rastliny úplne zadarmo.
Pred zazimovaním: obmedzte vodu, hnojenie a rastliny skontrolujte
Od konca septembra začnite muškáty postupne pripravovať na odpočinok. Rastlina musí prejsť z aktívneho rastu do pokojovej fázy.
Urobte tieto kroky:
- Zastavte hnojenie – živiny by v tomto období rastlinu zbytočne nútili rásť.
- Znížte zálievku – pôda má byť len mierne vlhká, nikdy nie premokrená.
- Odstráňte suché listy, odkvitnuté kvety a poškodené časti.
- Skontrolujte prítomnosť škodcov (napr. vošky, mole, svilušky). Ak sa objavia, ošetrite rastlinu insekticídom alebo mydlovým roztokom.
- Preneste ich dovnútra ešte pred prvými mrazmi. Teploty pod 0 °C môžu muškáty nenávratne poškodiť.
Tip: Ak sa čaká ochladenie, preneste muškáty skôr, aj keď ešte kvitnú. Lepšie je prísť o pár kvetov ako o celú rastlinu.
Tri spôsoby, ako muškáty prezimovať
1. Muškáty ako izbové rastliny (pre tých, čo nemajú pivnicu)
Tento spôsob je najjednoduchší – jednoducho ich ponecháte v byte.
Muškáty v interiéri prežijú zimu, ak majú dosť svetla a chladnejšie prostredie.
Postup:
- Skráťte výhonky asi o tretinu až polovicu – vždy nad uzlom (miestom, kde vyrastajú listy).
- Presuňte ich k slnečnému južnému alebo východnému oknu.
- Ideálna teplota je 12 až 18 °C – nie viac, inak sa budú neprirodzene naťahovať.
- Zalievajte len po preschnutí vrchnej vrstvy pôdy.
- Ak sa výhonky predlžujú, jemne ich zaštipnite – podporíte hustý rast.
Takto pestované muškáty môžu kvitnúť aj počas zimy, ak majú dostatok svetla, no po zime im doprajte oddych, aby nabrali silu.
2. Prezimovanie v pivnici, garáži alebo chladnej miestnosti
Toto je najspoľahlivejšia metóda pre väčšinu slovenských pestovateľov.
Rastliny sa uložia na svetlé, chladné, ale nemrznúce miesto, kde teplota zostáva medzi 5 až 12 °C.
Ako na to:
- Skráťte výhonky približne na polovicu.
- Kvetináče preneste do pivnice, garáže alebo na verandu, kde nemrzne.
- Miestnosť by mala mať denné svetlo – ak nie, pomôže aj malá LED pestovacia lampa.
- Zalievajte zriedka, približne raz za 3–4 týždne. Stačí len pár lyžíc vody, aby pôda úplne nevyschla.
- Priebežne kontrolujte výskyt plesní a škodcov.
Na jar (v marci) začnite zálievku postupne zvyšovať a pridajte malú dávku hnojiva s vyšším obsahom dusíka. Muškáty sa preberú a začnú tvoriť nové listy.
3. Suché prezimovanie bez pôdy (tzv. „holé korene“)
Tento spôsob sa využíva v chladnejších oblastiach a je veľmi efektívny, ak nemáte miesto ani svetlo.
Muškáty sa skladujú vybraté zo zeme, s minimom pôdy na koreňoch.
Postup podľa odborníkov:
- Vyberte rastliny z kvetináčov a opatrne odstráňte väčšinu zeminy.
- Nechajte ich 2–3 dni preschnúť v tieni.
- Skráťte výhonky na 10–15 cm a korene približne na 5 cm.
- Každú rastlinu zabaľte do novín alebo papierového vrecka.
- Uložte ich do tmavej, suchej a chladnej miestnosti (7–10 °C).
Raz za mesiac korene skontrolujte – ak sú úplne suché, jemne ich oroste vodou.
Na jar (marec–apríl) ich namáčajte na niekoľko hodín do vlažnej vody, presaďte do čerstvej pôdy a presuňte na svetlo. Po pár dňoch začnú rašiť nové výhonky.
Ako ušetriť: rozmnožte si muškáty z odrezkov
Prečo kupovať nové rastliny, keď si ich môžete namnožiť zadarmo?
Zdravé výhonky, ktoré po zastrihnutí zostanú, využite na vegetatívne rozmnožovanie.
Postup:
- Vyberte si pevné výhonky dlhé 8–10 cm.
- Odstráňte spodné listy a nechajte len 2–3 horné.
- Zasaďte ich do zmesi rašeliny a piesku alebo ľahkého substrátu.
- Udržujte vlhké prostredie (napr. prikryte fóliou).
- Pri teplote 18–20 °C zakorenia približne za 6–8 týždňov.
Na jar ich stačí presadiť do kvetináčov a v máji premiestniť von. Takto získané muškáty bývajú často silnejšie a rýchlejšie kvitnúce než pôvodné rastliny.
Zhrnutie
Správne prezimovanie muškátov nie je zložité – chce to len trochu trpezlivosti a poznanie správnej metódy.
- V byte: potrebujú svetlo a mierny chlad.
- V pivnici: málo vody, stabilná teplota bez mrazu.
- Nasucho: čisté korene a suché, chladné prostredie.
A ak využijete aj rozmnožovanie z odrezkov, budete mať na jar viac rastlín bez nutnosti kupovať nové.
Takto prezimované muškáty sa na jar rýchlo prebudia, vytvoria silné výhonky a kvitnú bohatšie než kedykoľvek predtým.