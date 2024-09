3 jednoduché kroky ako sa vysporiadať s hnilobným pachom v práčke – Účinky tohto postupu pocítite okamžite

Nejednému z nás sa stalo, že sa vám z práčky šíril zatuchnutý, až hnilobný pach. Je to nie len nepríjemné, ale ovplyvňuje to aj kvalitu prania vašej bielizne. Existujú však veľmi jednoduché a účinne riešenia tohto problému, ako sa ho zbaviť takmer okamžite.

Autori populárneho kanála v aplikácii Telegram „Lifehacks for Home“ ukázali podrobné tri kroky, ktoré pomôžu vyčistiť práčku a navždy sa zbaviť nepríjemného zápachu z nej. Pozrime sa na ne:

Krok 1:

Tesnenie dvierok

V prvom kroku je potrebné dôkladne vyčistiť tesnenie na dverách práčky. Musíte ho čistiť v každom jednom záhybe odsúvaním tesnenie, aby ste tak dosiahli vyčistenia veškerej špiny a nečistoty. Postačí vám k tomu obyčajná hubka na riad.

Krok 2:

Jedlá sóda a ocot

V druhom kroku si pripravíme špeciálny no dobre známi čistiaci roztok. Rozpustíme si 5 lyžíc jedlej sódy v šálke s vodou, dôkladne premiešame a zmes nalejeme do zásobníka na prací prostriedok. Priamo do bubna práčky nalejeme šálku octu.

Krok 3:

Režim hĺbkového čistenia

V treťom a zároveň poslednom kroku si jednoducho spustíme na práčke režim Bavlna na 90 °C. Pri tomto režime sa dôkladne práčka vydezinfikuje. Hneď po skončení pocítite rozdiel a práčka bude bez náznaku pachu.

Ďalšie tipy na úsporu peňazí Foto: František Stacho

Okrem zbavenia sa zápachu, včas vyčistiť práčku znamená aj úsporu energie, stačí nám potom prať na nižších teplotách prípadne prejsť na nočnú tarifu a prať na noc.

Pravidelné čistenie práčky hore uvedeným jednoduchým spôsobom, vám pomáha práčku udržiavať v skvelej kondícii.

Ďalšie tipy, ktoré vám pomôžu predísť zápachu z práčky v budúcnosti:

Po každom praní nechajte otvorené dvierka dokorán pre dôkladne vetranie a vysušenie bubna, zabráni sa tak tvorbe plesní a baktérii, ktoré sú na príčine spomínaného zápachu v práčke.

Pravidelne čistite filter

Ak máte filter zanesený, stojí v ňom voda a tým sa vytvára tiež nepríjemný zápach. Odporúčaná frekvencia čistenia je každých 10, maximálne však 15 praní. Výrazne tým predlžujete životnosť práčky.

Nepreťažujte práčku

Ak je bubon preťažený, pláchanie nie je účinné a môžu sa usádzať zvyšky pracieho prostriedku vo vnútri práčky. Prečítajte si návod a držte sa pokynov výrobcu na maximálne zaťaženie bubna práčky.

Používajte vhodné pracie prostriedky

Sú veci, na ktorých by sa šetriť nemalo, radšej počkajte na výraznú akciu a kupujte pravidelne kvalitné pracie prostriedky, ktoré sú vyvinuté priamo pre automatické práčky. Tie vám poskytnú efektívnejšie pranie a oplachovanie, bez usadzovania zvyškov v telese práčky.

Pravidelne využívajte samočistiaci program

Takmer všetky moderné práčky majú systém automatického samočistenia bubna. Aspoň raz za mesiac, prípadne ak málo periete stačí raz za dva mesiace, spúšťajte tento program, ktorý zvráti proces tvorby zápachu.

Raz ročne je nutné hĺbkové čistenie

Hĺbkové čistenie raz do roka sa odporúča, aj keď používate pravidelne samočistiaci program. Existujú špiny, kroté sa dokážu ukladať v práčke hĺbkovo a ich čistenie si vyžaduje už špeciálne čistiace prostriedky.