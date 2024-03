Bývalý hokejista sa dožil 52 rokov. Mám s ním veľa krásnych spomienok, reaguje na úmrtie spoluhráča Bondra

Bývalý kandský hokejista Chris Simon zomrel vo veku 52 rokov. Ako uvádza TV Joj na svojej stránke Noviny.sk, príčiny jeho úmrtia nie sú známe. Simon odohral v NHL 15 sezón a v ročníku 1995/1996 vyhral Stanley Cup s Coloradom Avalanche.

Potom prestúpil do Washingtonu, kde strávil väčšinu svojej kariéry. Tu nastupoval aj so slovenským útočníkom Petrom Bondrom, ktorý mu adresoval na sociálnej sieti X dojemné slová.

„Veľmi smutná správa. Chris bol skvelý spoluhráč, parťák z lajny a priateľ. Vždy láskavý. Mám s ním veľa krásnych spomienok. Odpočívaj v pokoji, Si,“ napísal Peter Bondra.

Very sad news. Chris was a great teammate, line mate, and friend. Always kind. Have a lot of great memories with him. Rest in peace, Si. pic.twitter.com/iyxkxO1QyJ

