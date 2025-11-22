Bývalý britský premiér Johnson skritizoval správu vyšetrovacej komisie, ktorá odsúdila reakciu jeho vlády na pandémiu

Bývalý britský premiér Boris Johnson ostro kritizoval správu vyšetrovacej komisie, ktorá odsúdila reakciu jeho vlády na pandémiu Covid-19, označujúc ju za úplne nezrozumiteľnú vo svojom príspevku na sociálnych sieťach.
Johnson, ktorý má 61 rokov, zároveň v článku pre bulvárny denník Daily Mail napísal, že viac ako tri roky po skončení pandémie sa stále diskutuje o tom, čo sa pokazilo.
Odobratie všetkých privilégií
Správa vedená dôchodkyňou sudkyňou Heather Hallettovou kritizovala Johnsonovu vládu za „chaotickú“ reakciu na globálnu pandémiu, ktorá si vyžiadala tisíce životov. Vyšetrovacia komisia uviedla, že vláda Johnsona postrádala naliehavosť v prvých dňoch zdravotnej krízy a že prvý celonárodný lockdown prišiel príliš neskoro.
Spojené kráľovstvo, ktoré zaviedlo lockdown neskôr ako väčšina európskych krajín, zaznamenalo jednu z najvyšších úmrtností na Covid-19 v Európe, s viac ako 128 500 úmrtiami do polovice júla 2021. Rodiny, ktoré stratili blízkych počas pandémie, v piatok vyzvali na odobratie všetkých privilégií, ktoré Johnson ako bývalý premiér má.
Správa neodpovedala na kľúčové otázky
Organizácia Covid-19 Bereaved Families for Justice UK obvinila Johnsona z „jedného z najvážnejších zrad britskej verejnosti v modernej histórii“. Johnson v článku zopakoval, že ľutuje chyby svojej vlády a vyjadril súcit so všetkými, ktorí trpeli – či už kvôli chorobe, alebo opatreniam na ochranu obyvateľstva.
„Všetci sme sa snažili čo najlepšie, za veľmi ťažkých okolností, urobiť správne rozhodnutia a zachrániť životy,“ dodal. Kritizoval však druhú správu vyšetrovacej komisie, ktorá bola zverejnená vo štvrtok, ako zmätenú a nezrozumiteľnú, najmä kvôli jej postoju k lockdownom, ktoré označila za zároveň devastujúce a nevyhnutné.
Tiež uviedol, že správa neodpovedala na dve kľúčové otázky o pandémii: „Odkiaľ vírus pochádza – a či lockdowny stáli za strašnú cenu, ktorú sme zaplatili?“ Johnson dodal, že zavedenie obmedzení skôr, než to urobila vláda koncom marca 2020, by bolo v rozpore s vedeckými odporúčaniami, ktoré hovorili, že je potrebné „dbať na to, aby sa verejnosť neunavila z obmedzení.“