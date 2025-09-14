Zanechal trvalý a hlboký vplyv na zámorský hokej. Zomrel bojovník za práva hráčov NHL

Bývalý výkonný riaditeľ hráčskej asociácie NHLPA Bob Goodenow zomrel vo veku 72 rokov.
Komisár NHL Gary Bettman k úmrtiu podľa oficiálneho webu profiligy povedal: „NHL smúti nad úmrtím Boba Goodenowa, hokejistu, ktorý bol kapitánom tímu na Harvarde a hral profesionálne v IHL predtým, ako 14 rokov pôsobil ako hráčsky agent a výkonný riaditeľ Asociácie hráčov.
Bol skúseným právnikom a húževnatým obhajcom hráčov, ktorých zastupoval ako agent a ako vedúci NHLPA. Vyjadrujeme najhlbšiu sústrasť jeho manželke Wendy, ich trom deťom a jeho mnohým priateľom a obdivovateľom v hokejovom svete.“
Slová chvály
Goodenow sa pripojil k NHLPA ako zástupca výkonného riaditeľa v roku 1990 a v roku 1992 nahradil Alana Eaglesona v tejto funkcii, pričom tam zotrval až do roku 2005.
NHLPA sa takisto pripojila a vydala vyhlásenie. „Bob bol mimoriadne vplyvným lídrom, ktorého neochvejná oddanosť hráčom pomohla formovať modernú éru NHLPA. Asociáciu stabilizoval počas búrlivého obdobia. Rýchlo zanechal v organizácii svoju povesť tým, že zvýšil úroveň zastúpenia zamestnancov NHLPA, neúnavne pracoval na vzdelávaní hráčov, posilňoval členstvo a budoval dôveru v prácu kancelárie v mene hráčov.“
Množstvo skvelej práce
Goodenow študoval na Harvardskej univerzite v rokoch 1971 až 1974. Dve sezóny hral s Flint Generals v IHL a za národný tím USA na majstrovstvách sveta v rokoch 1974 a 1975, kým v roku 1979 neabsolvoval Právnickú fakultu Univerzity v Detroite.
Počas 13 rokov pôsobenia ako výkonný riaditeľ dohliadal na výrazné rozšírenie profesionálneho personálu NHLPA, spolupracoval s NHL na Svetovom pohári v roku 1996 a priviedol hráčov NHL na olympijské hry v Nagane o dva roky neskôr.
Zaviedol Program zneužívania návykových látok a behaviorálneho zdravia pre hráčov a ich rodiny.
„Bobov odkaz možno najlepšie vystihuje dôvera a hrdosť, ktorú si medzi hráčmi vybudoval. Prostredníctvom neochvejnej obhajoby vytvoril jednotu v rozmanitom, globálnom členstve a posilnil, že hráči nie sú len účastníkmi hry, ale nevyhnutní pre jej úspech.
Moderná NHLPA a práca, ktorú vykonala na zlepšenie kvality života tisícov hráčov v minulosti aj súčasnosti, je priamym dôsledkom základov, ktoré vybudoval Bob Goodenow. Jeho vplyv na hokej je trvalý a hlboký,“ doplnila NHLPA vo vyhlásení.