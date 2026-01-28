Búrka Kristin zabila v strede a na severe Portugalska najmenej štyroch ľudí

Búrka Kristin, ktorá v noci na stredu zasiahla stredné a severné oblasti Portugalska, si vyžiadala najmenej štyri obete na životoch. Informovali o tom portugalské úrady, podľa ktorých ide o mimoriadne silný meteorologický jav sprevádzaný prudkým vetrom a výdatnými zrážkami.
Silná búrka spôsobila rozsiahle výpadky v dodávkach elektrickej energie, ktoré boli prerušené vo viac než 850-tisíc domácnostiach po celej krajine. Vietor vyvracal stromy, poškodzoval infraštruktúru a zanechal po sebe značné materiálne škody.
Narušená doprava
Dopravná situácia bola výrazne narušená. Viaceré cesty vrátane hlavnej diaľnice spájajúcej Lisabon so severom krajiny zablokovali popadané stromy a trosky. Prerušená bola aj železničná doprava na viacerých tratiach.
Jedna z obetí zahynula v lisabonskom regióne po tom, ako na jej automobil spadol strom. Ďalšie tri úmrtia hlásili úrady v centrálnom distrikte Leiria, ktorý patrí medzi najviac zasiahnuté oblasti.
Podľa civilnej ochrany priniesla búrka intenzívne dažde a nárazy vetra dosahujúce rýchlosť až 150 kilometrov za hodinu. Záchranné zložky zaznamenali viac než 3 000 incidentov súvisiacich s počasím vrátane zaplavených komunikácií, poškodených budov a zásahov pri popadaných stromoch.
Extrémy počasia
Portugalská vláda označila búrku Kristin za „extrémnu klimatickú udalosť“. Úrady zároveň uviedli, že dodávky elektriny sa postupne obnovujú v najviac postihnutých oblastiach, hoci úplná stabilizácia situácie môže trvať dlhšie.
Portugalsko v posledných dňoch zasiahlo viacero silných búrok. Počas víkendového nepriaznivého počasia prišiel o život jeden muž po tom, ako jeho vozidlo strhla prívalová povodeň. Nepriaznivý vývoj podčiarkuje zvýšené riziko extrémnych poveternostných javov v regióne.