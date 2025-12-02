Bundesligista z Augsburgu po piatich mesiacoch spolupráce vyhodil trénera Wagnera

Tím FC Augsburg je v bundesligovej tabuľke až štrnásty, v dvanástich dueloch nazbieral len 10 bodov.
Sandro Wagner
Nemecký futbalový tréner Sandro Wagner na lavičke tímu FC Augsburg v zápase I. bundesligy 2025/2026 proti 1. FC Kolín nad Rýnom. Foto: Marius Becker/dpa via AP
Nemecký futbalový klub FC Augsburg ukončil spoluprácu s trénerom Sandrom Wagnerom po neúspešnom období, ktoré trvalo len päť mesiacov. Klub sa aktuálne nachádza až na 14. mieste bundesligovej tabuľky so ziskom 10 bodov z dvanástich zápasov.

„Po sobotňajšej prehre 0:3 s Hoffenheimom sme si uvedomili, že v súčasnej zostave už nie je dostatok viery a presvedčenia na zvrat,“ uviedol generálny riaditeľ Michael Ströll.

Pod vedením Wagnera zaznamenal Augsburg najhorší štart do sezóny od roku 2011 a vypadol z Nemeckého pohára po prehre s druholigovým Bochumom. Dočasným trénerom sa stal Manuel Baum, ktorý klub viedol už v rokoch 2016 až 2019. Pri A-tíme bude do zimnej prestávky.

Wagner, ktorý v lete podpísal zmluvu do roku 2028, prostredníctvom stanoviska uviedol, že odchod je výsledkom vzájomnej dohody a vyjadril sklamanie z rozhodnutia.

Bývalý útočník, ktorý hral aj za Bayern Mníchov, sa snažil priniesť do tímu agresívny útočný štýl, no obrana klubu bola najhoršia v lige, keď inkasovala najviac gólov.

