Bulhari si budú voliť novú vládu v predčasných voľbách 19. apríla

Pôjde už o ôsme parlamentné voľby v priebehu piatich rokov.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Bulgaria Prime Minister
Premiér bulharskej úradníckej vlády Andrej Gjurov, ktorý má krajinu priviesť k predčasným parlamentným voľbám v apríli tohto roka. Foto: AP Photo/Valentina Petrova
Bulharsko Iné správy Iné správy z lokality Bulharsko

Predčasné parlamentné voľby sa budú v Bulharsku konať 19. apríla, oznámila v stredu prezidentka Iliana Jotová. Pôjde už o ôsme voľby za päť rokov po masových protikorupčných protestoch z konca minulého roka.

„Podpíšem výnos, ktorý stanoví termín volieb na 19. apríla 2026,“ uviedla Jotová, ktorá minulý mesiac nahradila dlhoročného prezidentaRumena Radeva. Radev bol hlasným kritikom predchádzajúceho kabinetu a podporovateľom protivládnych demonštrácií, čo vyvolalo špekulácie o jeho možnom zapojení sa do parlamentných volieb.

Konzervatívna vláda odstúpila pre masové protikorupčné protesty v polovici minulého decembra. Jej demisia prehĺbila politickú neistotu v balkánskej krajine, ktorá je jedným z členských štátov Európskej únie s najvyššou mierou korupcie.

Jotová minulý týždeň poverila zostavením úradníckej vlády vysokého predstaviteľa bulharskej centrálnej banky Andreja Gjurova a pripomenula mu, že krajina očakáva „férové, transparentné, dobre pripravené a dobre zorganizované voľby“. Gjurov v stredu predstavil svoj kabinet, ktorý ešte musí odsúhlasiť parlament. Neskôr v tomto roku by sa v Bulharsku mali konať aj prezidentské voľby.

Viac k osobe: Rumen Radev
Firmy a inštitúcie: EU Európska únia
Okruhy tém: Bulharská vláda Predčasné parlamentné voľby
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk