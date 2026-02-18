Bulhari si budú voliť novú vládu v predčasných voľbách 19. apríla

Predčasné parlamentné voľby sa budú v Bulharsku konať 19. apríla, oznámila v stredu prezidentka Iliana Jotová. Pôjde už o ôsme voľby za päť rokov po masových protikorupčných protestoch z konca minulého roka.
„Podpíšem výnos, ktorý stanoví termín volieb na 19. apríla 2026,“ uviedla Jotová, ktorá minulý mesiac nahradila dlhoročného prezidentaRumena Radeva. Radev bol hlasným kritikom predchádzajúceho kabinetu a podporovateľom protivládnych demonštrácií, čo vyvolalo špekulácie o jeho možnom zapojení sa do parlamentných volieb.
Politická kríza v Bulharsku sa prehlbuje. Pred očakávanými predčasnými voľbami do parlamentu odstupuje prezident Radev
Konzervatívna vláda odstúpila pre masové protikorupčné protesty v polovici minulého decembra. Jej demisia prehĺbila politickú neistotu v balkánskej krajine, ktorá je jedným z členských štátov Európskej únie s najvyššou mierou korupcie.
Bulharsko nevydá do Libanonu Rusa zodpovedného za mohutný výbuch v bejrútskom prístave
Jotová minulý týždeň poverila zostavením úradníckej vlády vysokého predstaviteľa bulharskej centrálnej banky Andreja Gjurova a pripomenula mu, že krajina očakáva „férové, transparentné, dobre pripravené a dobre zorganizované voľby“. Gjurov v stredu predstavil svoj kabinet, ktorý ešte musí odsúhlasiť parlament. Neskôr v tomto roku by sa v Bulharsku mali konať aj prezidentské voľby.