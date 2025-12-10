Bulharsko nevydá do Libanonu Rusa zodpovedného za mohutný výbuch v bejrútskom prístave

Súd v Sofii odmietol v stredu vydať majiteľa lode, ktorého Libanon hľadá v súvislosti s ničivým výbuchom v bejrútskom prístave v roku 2020.
Podozrivým, ktorého vydanie Libanon žiada, je 48-ročný ruský občan žijúci na Cypre Igor Grečuškin, ktorého v septembri zadržali na letisku v Sofii.
Mohli by ho popraviť
Libanonské úrady obviňujú z Grečuškina z „dovozu výbušnín do Libanonu, teroristického činu, ktorý mal za následok smrť veľkého počtu ľudí, a zneškodnenia strojov s úmyslom potopiť loď“, uviedla bulharská prokuratúra.
Mestský súd v Sofii však žiadosť Libanonu o vydanie Grečuškina zamietol a nariadil jeho prepustenie. „Libanon neposkytol záruky, že ak bude (Grečuškin) odsúdený na smrť, rozsudok nebude vykonaný,“ uviedla pre agentúru AFP Grečuškinova právnička Jekaterina Dimitrovová.
Desiatky mŕtvych
Libanonské úrady tvrdia, že výbuch v roku 2020 spôsobil požiar v sklade, kde boli roky chaoticky uskladnené tony hnojiva s obsahom dusičnanu amónneho, a to aj napriek opakovaným varovaniam adresovaným vysokým vládnym predstaviteľom.
Bejrútske úrady identifikovali Grečuškina ako majiteľa lode Rhosus, ktorá priviezla dusičnan amónny do prístavu. Výbuch v bejrútskom prístave, ku ktorému došlo 4. augusta 2020, si vyžiadal 218 mŕtvych a približne 7000 zranených. Explózia a následné požiare okrem toho spôsobili obrovské materiálne škody.