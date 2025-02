Buffonov syn dostal pozvánku do českého výberu do 18 rokov. Jeho matka je hrdá Češka

Keď sa povie Buffon a reprezentácia, každý si okamžite predstaví viac ako dve dekády trvajúcu kariéru fenomenálneho brankára Gianluigiho Buffona v drese „azúrovej squadry“. Sedem rokov po tom, ako sa ostatný raz ukázal v talianskej reprezentácii, toto spojenie opäť ožíva, hoci dosť netradične.

Pozvánku do českej futbalovej reprezentácie do 18 rokov dostal iba 17-ročný syn Gianluigiho Buffona. Louis Thomas Buffon na klubovej scéne pôsobí v talianskej druholigovej Pise a keďže má aj české občianstvo vďaka matke, herečke a modelke Alene Šeredovej, českí predstavitelia sa rozhodli, že sa pokúsia stiahnuť ho na svoju stranu.

Refreshnutie DNA reprezentácie

Technický riaditeľ Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) Erich Brabec sa v zahraničí už dlho obzerá po hráčoch, ktorí majú vzťah k Česku, pochádzajú zo zmiešaných manželstiev či majú dvojaké občianstvo. Brabec tomu hovorí „refreshnutie DNA reprezentácie“. „Už veľmi dlho to robia napríklad Poliaci alebo Chorváti,“ upozornil v nedávnom veľkom rozhovore pre server iSport.cz.

Aj preto sa rozbehla „Operácia Buffon“. A Louis sa ocitol v nominácii Václava Jílka, trénera do reprezentácie do 18 rokov, na februárové sústredenie v Písku. „Po nejakých náznakoch zo strany rodičov sme sa dohodli s Alenou Šeredovou na tom, že by sme radi Louisa Thomasa videli v zápasoch. Niekoľko jeho stretnutí sme dostali na mládežnícky úsek reprezentácií, tréner osemnástky Václav Jílek tomu so svojim tímom venoval čas a vyhodnotil si, že by ho chceli vidieť naživo a spoznať ho bližšie,“ vysvetľuje Brabec pre web iSport.cz.

Pokúšali sa aj Taliani

„Určite tu nejde o moje kontakty, len som s jeho mamičkou dotiahol všetko potrebné na to, aby sa mohol ukázať na kempe osemnástky. Je to hrdá Češka a je rada, že Louis dostane príležitosť hrať za náš národný tím. Názor Gianluigiho Buffona nepoznám,“ dodáva.

Keď sa to dozvedeli v Taliansku, údajne sa pokúsili 17-ročného rodáka z Turína zlanáriť na svoju stranu. „Túto informáciu nemám oficiálne potvrdenú, ale po tom, čo sa dozvedeli, že je v našej nominácii, tak ho oslovili tiež,“ skonštatoval Brabec.