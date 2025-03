Budú to hry špeciálnej úprimnosti a otvorených sŕdc (BLOG zo Svetových zimných hier Špeciálnych olympiád, 1.deň)

Slovenská výprava na Svetové zimné hry Špeciálnych olympiád v piatok úspešne pricestovala do dejiska podujatia do Turína. Na severozápade Talianska bude v siedmich disciplínach o cenné kovy bojovať 26 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. Hry sa začnú už v sobotu slávnostným otváracím ceremoniálom v Športovej hale Inalpi. Zúčastniť by sa ho malo bezmála 2-tisíc športovcov z celého sveta a som veľmi rad, že ako akreditovaný novinár môžem byť pri tom.

Po prvý raz u prezidenta

Ešte pred odletom reprezentanti spod Tatier zložili po prvýkrát v histórii svoj sľub do rúk prezidenta SR Petra Pellegriniho.

„Už teraz ste sa prebojovali medzi svetovú špičku a okrem súperov vo svojich športových disciplínach ste porazili aj prekážky, ktoré vám osud postavil do cesty. O to cennejšie sú vaše výkony a vaše víťazstvá – pretože vyhrávate sami nad sebou. Vašimi medailami a vašimi odmenami sú samostatnosť, disciplína, sebadôvera a úspešné zvládanie všetkých povinností a starostí každodenného života,“ uviedol prezident Peter Pellegrini v oficiálnom príhovore.

Presun do Turína prebehol bez problémov

Let do Turína prebehol bez problémov a zdržania. Viacerí športovci sa pred vzlietnutím priznali, že v lietadle sedia vôbec po prvý raz v živote. Ak by sa aj nepriznali, človeku by to podľa milého kriku a výskotu počas prvých metrov vo vzduchu rýchlo došlo.

Priznám sa, že sa teším sa na športové i životné príbehy našich športovcov, na ich spoznávanie. Akosi cítim, že to bude mimoriadne zaujímavých 10 dní, po ktorých budem vidieť niektoré veci inak ako predtým.

Úprimnosť od prvých minút

Už pár týždňov pred odchodom ma funkcionárky zo Špeciálnych olympiád Slovensko Eva Gažová, Martina Gogolová a Dominika Nestarcová uisťovali, že zažijem nevšedné veci po športovej stránke, no i po tej emočnej.

Reprezentantka v snowboardingu Baška Féglová

To, že naši športovci majú čistú dušu a otvorené srdcia som zistil už počas letu, keď snowboardistka Baška Féglová začala iniciatívne pomáhať letuškám rozdávať ostatným cestujúcim na palube fľaše s minerálnou vodou. Nemenej prekvapujúci bol spontánny skupinový spev slovenskej ľudovky Trenčín dolinečka.

Bude to špeciálne

Po príchode na hotel v historickom centre štvrtého najväčšieho mesta v Taliansku sa výprava venovala odpočinku. Po náročnom dni padol športovcom i členom realizačného tímu vhod. Každý deň je totiž pre nich zážitkom, no predsa len tie špeciálne sú ešte len pre nimi.

V sobotu podvečer je na programe spomínaný otvárací ceremoniál, na ktorý sa všetci slovenskí športovci mimoriadne tešia. Bolo to z nich cítiť už pri príchode do dejiska hier. Plný očakávaní som aj ja, pretože už úvodné hodiny v spoločnosti našich intelektuálne znevýhodnených športovcov mi ukázali, že toto bude to najúprimnejšie športové podujatie akého som sa kedy zúčastnil.