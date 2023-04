Bude Juraj Slafkovský hviezdou NHL? Pre experta je podpriemernou draftovou jednotkou, ale ešte ho nezatracuje

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský nemá za sebou takú premiérovú sezónu v zámorskej NHL, aká sa očakáva od jednotky draftu nováčikov.

Aj vinou zranenia kolena odohral 19-ročný Košičan len 39 zápasov v drese tímu Montreal Canadiens, v ktorých nazbieral 10 bodov (4+6). Podľa zámorského experta Coreyho Pronmana z magazínu The Athletic je jeho nízka produktivita sklamaním, ale ešte ho nezatracuje.

„Slafkovský bol podpriemerná draftová jednotka a zatiaľ to vyzerá tak, že celý draft bol podpriemerný. Od Slafkovského by sa mali skôr očakávať výkony ako od typickej dvojky či trojky draftu než od skutočnej jednotky v jeho prvej sezóne vo veku 18 rokov. Slafkovský zapadá niekde medzi bývalé dvojky draftu Andreja Svečnikova a Quintona Byfielda a bližšie k Byfieldovi. Svečnikov je tvrdší a trochu zručnejší ako Slafkovský, je to už skutočná hviezda NHL. Byfield patrí k oporám svojho tímu, ale zrejme nebude hviezda,“ myslí si Pronman.

Odborník však dodáva, že Slafkovský sa môže v profilige etablovať. „Na rozdiel od spomenutých dvoch hráčov, Slafkovského najväčší problém je v tom, že zatiaľ neodohral žiadnu výnimočnú sezónu v klube. Jeho postavenie je založené iba na jeho prednostiach. Je robustný, dobre korčuľuje, má čistý talent a na medzinárodných podujatiach ukázal hernú dominanciu. Podal tam jedinečné výkony. Je veľmi talentovaný, čo napovedá, že bude skvelý hráč v NHL. Stále však váham, či ho označiť za budúcu hviezdu,“ dodal Pronman.