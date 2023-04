Slafkovský po zranení prvýkrát trénoval na ľade. Vie, na čom potrebuje pracovať a aký je typ hráča

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský v pondelok trénoval na ľade prvýkrát od 15. januára, keď utrpel zranenie kolena a nováčikovská sezóna v drese tímu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL sa pre neho predčasne skončila.

Odhodlaný na sebe pracovať

Devätnásťročného Košičana mrzí, že stihol odohrať iba 39 zápasov, ale podľa jeho slov je odhodlaný pracovať na sebe a v budúcej sezóne podávať lepšie výkony.

„Vždy chcete dosiahnuť viac. Mám vysoké nároky sám na seba a chcem toho robiť viac. Bolo by lepšie dokončiť sezónu a odohrať 80 zápasov, no ja som zastavil uprostred cesty. Môžem to však rýchlo dobehnúť,“ povedal Slafkovský po návrate na ľad, citoval ho web denníka Montreal Gazette.

Zosúladenie schopností

Úradujúca jednotka draftu nováčikov do NHL stihla pred zranením zaznamenať desať bodov za štyri góly a šesť asistencií. Slafkovský si uvedomuje, že sa stále musí zlepšovať.

„Viem, na čom potrebujem pracovať a aký typ hráča som. Musím prísť na to, ako by to mohlo fungovať. V tejto lige je to veľmi náročné a ja sa snažím zosúladiť všetky moje schopnosti. Tréneri mi pomáhajú dostať zo seba to najlepšie, aby som pomáhal tímu k víťazstvám. Som robustný a musím to využívať spolu s ostatnými prednosťami. Myslím si, že ešte strelím nejaké góly. Chcem byť čo najlepší tímový hráč a čo najviac víťaziť,“ dodal mladý krídelník.

Slafkovský pred zranením nebodoval v 15 zápasoch za sebou od 14. decembra a neskóroval v 21 dueloch bez prerušenia od 1. decembra. Podľa prvotných prognóz mal chýbať Montrealu do 13. apríla, keď už sa v profilige bude končiť základná časť. Canadiens však patria medzi najslabšie tímy súťaže a v play-off si nezahrajú. Momentálne sú na predposlednom 15. mieste vo Východnej konferencii s bilanciou 31 triumfov a 49 prehier.