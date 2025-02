Buď skóruješ alebo loptu dostane súper. Collina navrhuje zmenu pravidla o pokutových kopoch

Niekdajší taliansky futbalový rozhodca Pierluigi Collina prezentoval originálny názor na pokutové kopy počas zápasu. V rozhovore pre taliansky denník La Repubblica sa pozastavil nad vzdialenosťou medzi brankárom a zakončujúcim hráčom pri penalte, a tvrdí, že by nemali byť povolené dorážky po nepremenenom pokutovom kope tak, ako je to v jedenástkových rozstreloch.

Collina vraví, že je zástancom precíznosti, ktorú ponúkajú súčasné technologické systémy aj pri „milimetrových ofsajdoch“. „Na 40 metrov od bránky nemusia byť dva centimetre rozhodujúce, ale v pokutovom území môžu. Riešenia niekedy problém vyriešia, inokedy ho zhoršia. Dnes máme vďaka technológiám takmer absolútnu istotu,“ hovorí šéf komisie rozhodcov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) podľa webu denníka Marca.

Čo sa týka jedenástok počas zápasov, Collina sa domnieva, že medzi brankárom a zakončujúcim hráčom je neprimeraná vzdialenosť. „Až 75 penált býva premenených a je tu aj možnosť hrať po zákroku brankára. Gólmani by sa mohli sťažovať,“ skonštatoval Collina, ktorý by možnosť dorážok zrušil: „Buď skórujete alebo bude hra pokračovať výkopom súpera z bieleho bodu. Tým by sa predišlo všetkej dráme, ktorá vzniká.“