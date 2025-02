UEFA údajne zvažuje zrušenie predĺženia v zápasoch Ligy majstrov, chce tak znížiť záťaž hráčov

Európska futbalová únia (UEFA) údajne zvažuje, že v zápasoch Ligy majstrov zruší predĺženia. Referuje o tom web footboom1.com s odvolaním sa na nemenovaný zdroj. UEFA vraj týmto nápadom chce znížiť záťaž hráčov.

S pribúdajúcim počtom zápasov v priebehu sezóny kluby a hráči vyjadrujú obavy z vysokých požiadaviek, ktoré sú na nich kladené. To viedlo k výraznému nárastu zranení, pretože veľké tímy často hrajú dva zápasy týždenne. Eskalácia hracieho času vážne obmedzuje schopnosť tímov udržať si špičkový výkon v priebehu sezóny.

Strešný orgán európskeho futbalu uvažuje o možnosti zrušenia tradičných 30-minútových predĺžení vo vyraďovacej časti, namiesto ktorých by mali v prípade potreby po skončení riadneho hracieho času rovno nasledovať jedenástkové rozstrely. Takéto opatrenie by mohlo poskytnúť menšiu úľavu klubom a hráčom, čo by umožnilo lepšiu fyzickú prípravu.