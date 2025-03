Brutálny zásah kolíkom do hlavy počas atletických pretekov. Bolo to neúmyselné, tvrdí útočníčka - VIDEO

Počas minulého víkendu sa v Spojených štátoch amerických konali halové atletické majstrovstvá štátu Virgínia, píše web dailymail.co.uk.

Počas štafety na 4×200 metrov Alaila Everettová udrela Kaelen Tuckerovú kolíkom do hlavy. Predchádzal tomu súboj o lepšiu priečku aj s použitím ramien.

Útočníčka tvrdí, že odvtedy sa jej vyhrážajú smrťou a rasisticky urážajú. Súperku sa pokúsila kontaktovať cez sociálne siete, no údajne ju už predtým zablokovala.

Je v šoku

Tuckerová však tvrdí, že od Everettovej nedostala ospravedlnenie. „Stále tomu nemôžem uveriť, som v šoku. Stále sa snažím všetko prijať, nemôžem uveriť, že sa to stalo.“

Obvinená športovkyňa trvá na tom, že to bola nehoda a zdôrazňuje, že nemala v úmysle udrieť svoju súperku.

„Nikto mi to neuverí, pretože z videa to naozaj vyzerá úmyselne. Ja však svoje úmysly poznám a nikdy by som nikoho úmyselne nezasiahla,“ uviedla.

V najbližšom čase sa bude incident vyšetrovať, doplnila spomínaná webstránka. Tuckerová vraj utrpela otras mozgu a má podozrenie na zlomeninu lebky.

Stredná škola Everettovej I.C. Norcom bola po údere diskvalifikovaná za „kontaktný zásah“, respektíve fyzické zasahovanie do činnosti iného bežca.