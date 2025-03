Brutálny útok v Seni: Útočník napadol po hádke muža sekerou, skončil s ťažkými zraneniami v nemocnici

Muž v obci Seňa (okres Košice-okolie) zaútočil na druhého sekerou, policajti ho na mieste zadržali. Zranený muž utrpel ťažké zranenia a skončil v nemocnici, no je mimo ohrozenia života. O prípade, ktorý sa stal vo štvrtok (6. marca) vo večerných hodinách informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.

Ako ozrejmila, muži sa pohádali a hádka vyústila do toho, že jedne z nich vzal sekeru a druhého ňou udrel do oblasti hlavy. „Na miesto boli okamžite vyslané záchranné zložky. Policajti Obvodného oddelenia PZ Čaňa útočníka obmedzili na osobnej slobode na mieste, bezprostredne po tomto brutálnom čine. Zranený muž bol prevezený RZP do jednej z košických nemocníc,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa.

Mésarová dodala, že polícia miesto riadne zadokumentovala a zaistila stopy, ktoré budú podrobené expertíznemu skúmaniu. Podozrivý muž skončil v policajnej cele. „Vzhľadom na závažnosť skutku vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Polícia prípad vyšetruje ako zločin ublíženia na zdraví,“ uviedla Mésrová. Doplnila, že vo veci sú momentálne vykonávané potrebné procesné úkony a polícia zatiaľ nemôže poskytnúť bližšie informácie.