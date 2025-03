Polícia odhalila podvody s dovozom tovaru z Číny, zmrazila viac ako 70 miliónov eur

Finančná polícia v Taliansku vo štvrtok zmrazila majetok v hodnote viac ako 70 miliónov eur pri zásahu proti 17 ľuďom podozrivým z vyhýbania sa plateniu daní pri dovoze tovaru z Číny vrátane oblečenia.

Zmrazenie nasledovalo po vyšetrovaní rozsiahlej schémy colných a daňových podvodov vedenej Európskou prokuratúrou (EPPO) v Ríme s krycím názvom „Dragone“ („Veľký drak“).

Polícia v Ríme a Florencii vykonala príkaz na zmrazenie majetku vo výške 71,05 milióna eur v súvislosti so „17 podozrivými, štyrmi Talianmi a 13 osobami čínskeho pôvodu“, uvádza sa vo vyhlásení talianskej polície.

Podozriví „sú vyšetrovaní pre účasť v zločineckej organizácii páchajúcej viacero daňových trestných činov súvisiacich s dovozom tovaru, ako sú odevy, obuv, tašky a rôzne doplnky“, uvádza sa vo vyhlásení EPPO.

At the request of the EPPO in 🇮🇹, up to €71 million was frozen in a fraud scheme involving a criminal network of 29 companies importing clothing, footwear, accessories from China to the EU.

— European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) March 6, 2025