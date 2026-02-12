Brutálny faul v Austrálii. Futbalista šliapol na členok protihráča bez vyprovokovania, klub ho okamžite dištancoval - VIDEO

Zábery z brutálneho faulu v zápase futbalovej ligy National Premier Leagues v Austrálii sa stali virálnymi po celom svete. Ukazuje sa tam, ako obranca bez žiadneho vyprovokovania nešportovo zaútočí na protihráča
K incidentu došlo počas duelu medzi North West Sydney Spirit FC a Sutherland Sharks. Domáci zvíťazili 1:0, no viac ako o výsledku sa hovorí o nebezpečnom faule.
Zápas plný nevraživosti
Bol to zápas plný nevraživosti, ktorý vyvrcholil v druhom polčase. Udelili sa štyri žlté karty a potom hráč Spirit FC Callum Kealy v 70. minúte šliapol na pravý členok Jamieho Percevskiho zo Sutherlandu.
Bol to nevyprovokovaný faul mimo hry, keďže lopta bola ďaleko od oboch futbalistov. Percevski následne spadol na zem od veľkej bolesti, zatiaľ čo sa Kealy tváril akoby nič zlé neurobil. Rozhodca to však neakceptoval a vylúčil ho. Obranca ešte predtým dostal žltú kartu v šiestej minúte.
Predseda klubu Spirit FC odsúdil tento faul a povedal, že Kealy bol suspendovaný, kým sa neskončí súdne konanie. Hráč sa nezúčastní tréningov i ďalších duelov.
„Naše myšlienky sú s Percevskim a úprimne dúfame, že je v poriadku. Keďže táto záležitosť je momentálne predmetom prebiehajúceho súdneho konania, Spirit FC sa k nej v tejto chvíli nebude ďalej vyjadrovať. Naďalej sa zaväzujeme dodržiavať hodnoty rešpektu, bezpečnosti a integrity v našom klube a v tomto skvelom športe,“ uviedol tím vo vyhlásení.
Sutherland Sharks na svojom webe uviedol, že rozsah zranení Percevskeho zatiaľ nie je známy. Doteraz to ešte neaktualizoval. „Spomínaný čin nie je v súlade s duchom hry.“
Hrubý faul
Fanúšikovia po celom svete na základe záberov žiadajú, aby Kealy bol doživotne dištancovaný z futbalu, pretože pre takýto hrubý faul si už nezaslúži zahrať tento šport. „Odporný chlap,“ nazval ho jeden z priaznivcov.
Napriek tomu, že NWS Spirit FC dohral súboj s desiatimi hráčmi, udržal si víťazstvo 1:0 v prvom zápase novej sezóny.
„Vlastne sme sa na to, že budeme hrať s jedným hráčom menej, pripravovali už na tréningoch. Hra proti bývalým spoluhráčom a bývalému trénerovi bola o niečo emotívnejšia, ale prvé kolo vždy prináša extra vzrušenie,“ povedal brankár Spirit Christopher Marques na margo Davida Perkovica, ktorý sa stal koučom Sharks, hoci v minulosti viedol práve domácich.