Brusel umožní Kyjevu použiť úver na väčšie nákupy zbraní od kľúčových spojencov mimo EÚ

Členské štátyEurópskej únie (EÚ) sa v stredu dohodli, že Ukrajina bude môcť z nového 90‑miliardového úveru nakupovať väčší podiel zbraní aj od blízkych spojencov, ako je Británia, ak sa tieto štáty do pomoci finančne zapoja.
Dohoda o podmienkach úveru má otvoriť cestu k tomu, aby Kyjev v najbližších mesiacoch získal nevyhnutné financie v čase rozpočtového deficitu po štyroch rokoch vojny. Z balíka bude môcť Ukrajina použiť 60 miliárd eur na nákup výzbroje.
Viac zbraní od spojencov
Členské štáty sa týždne sporili o to, aký podiel zbraní môže Kyjev nakupovať mimo Únie alebo domáceho priemyslu. Francúzsko presadzovalo prísne obmedzenia, zatiaľ čo iné krajiny chceli väčší priestor pre nákupy od spojencov ako Británia, Kanada či Nórsko.
Európsky parlament zrýchľuje schválenie 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu
Veľvyslanci EÚ sa napokon dohodli na kompromise, podľa ktorého firmy z kľúčových spojeneckých krajín, ktoré Ukrajinu výrazne podporujú, môžu získať väčší podiel financovania. Európska komisia teraz podľa diplomatov začne rokovania s Londýnom o zapojení sa do schémy.
Užšia spolupráca
Krok prichádza po víkendovom vyhlásení britského premiéraKeira Starmera, že chce užšie spolupracovať s EÚ v oblasti obrany.
Podľa schválenej dohody bude môcť Ukrajina nakupovať niektoré vojenské systémy aj mimo EÚ, ak európski výrobcovia nedokážu dodať výzbroj včas. To by malo umožniť aj nákupy z USA, napríklad rakety Patriot.