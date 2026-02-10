Brusel plánuje celoeurópsku aplikáciu na pomoc detským obetiam kyberšikany

Európska komisia (EK) v utorok predstavila plán na vytvorenie celoeurópskej aplikácie pre detské obete kyberšikany, ktorá im umožní bezpečne nahlásiť zneužívanie a získať pomoc. Návrh je súčasťou širšieho úsilia Európskej únie (EÚ) na ochranu detí pred škodlivými online praktikami, ktoré sa podľa Komisie týkajú každého piateho dieťaťa vo veku 11 až 15 rokov.
Právo na bezpečie
„Deti a mladí ľudia majú právo byť na bezpečie, keď sú online,“ uviedla eurokomisárka pre digitálne technológieHenna Virkkunenová. „Kybešikana toto právo ničí a necháva ich s pocitom ublíženia, osamelosti a poníženia. Žiadne dieťa by tak nemalo cítiť,“ zdôraznila.
Projekt je zatiaľ v počiatočnej fáze. Komisia najskôr pripraví spoločný technický návrh, ktorý si členské štáty budú môcť prispôsobiť. Aplikácia má v konečnom dôsledku umožniť deťom dôverne nahlasovať prípady kyberšikany na národné linky pomoci, bezpečne uchovávať dôkazy a získať pomoc od polície, vzdelávacích inštitúcii a orgánov na ochranu detí.
Akčný plán proti kyberšikane
Aplikácia je súčasťou akčného plánu EÚ na ochranu maloletých v online prostredí – od prípadného zákazu sociálnych sietí pre mladších tínedžerov, cez nový systém overovania veku až po obmedzenie „návykových“ prvkov v aplikáciách.
Akčný plán proti šikane počíta aj s dôslednejším uplatňovaním existujúcich pravidiel, najmä aktu o digitálnych službách (DSA) a aktu o umelej inteligencii, ktorý má pomôcť v boji proti zneužívaniu deepfake obsahu na šikanovanie.