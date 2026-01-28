Švédska vláda plánuje plošný zákaz mobilných telefónov na základných a nižších stredných školách

Švédska vláda plánuje zaviesť celoplošný zákaz používania mobilných telefónov na základných a nižších stredných školách. Cieľom opatrenia je zabezpečiť, aby sa deti v triedach mohli lepšie sústrediť na vyučovanie, uviedla vláda v stredu.
Navrhovaný zákaz by sa vzťahoval na žiakov do deviateho ročníka, teda približne do veku 15 až 16 rokov. Podľa plánu by žiaci museli mobilné telefóny odovzdať ráno po príchode do školy a späť by ich dostali až na konci vyučovacieho dňa.
Digitálne rozptýlenie
„Štúdie ukazujú, že švédski žiaci sú digitálnymi nástrojmi v triede rozptyľovaní vo väčšej miere než je priemer v krajinách OECD,“ uviedla vláda vo vyhlásení. „Vláda preto navrhuje zákaz mobilných telefónov počas celého školského dňa,“ dodala.
Podľa údajov švédskej tlačovej agentúry TT má už v súčasnosti približne 80 percent základných a nižších stredných škôl zavedené obmedzenia alebo zákazy používania mobilných telefónov počas vyučovania. O týchto opatreniach však doteraz rozhodovali samotní riaditelia škôl.
Výhra pre zdravie
Ministerka školstva Simona Mohamssonová na tlačovej konferencii zdôraznila, že celoštátny zákaz je potrebný na zabezpečenie jednotných pravidiel vo všetkých školách. Podľa nej by sa školy mali stať zónami bez mobilných telefónov.
„Zníži to mieru rozptyľovania v triedach,“ povedala ministerka a označila opatrenie za „výhru pre vyučovanie aj duševné zdravie“. Zároveň uviedla, že zákaz by mohol pomôcť aj rodičom pri snahe obmedziť čas, ktorý deti trávia pri obrazovkách doma.
Návrh vlády je súčasťou širšej diskusie o vplyve digitálnych technológií na vzdelávanie a psychickú pohodu detí a mladých ľudí. O konkrétnej podobe a termíne zavedenia zákazu bude vláda ešte rokovať.