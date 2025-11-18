Brusel otvára záverečnú fázu rokovaní o vstupe Albánska do EÚ

Albánsko požiadalo o členstvo v EÚ v roku 2009 a štatút kandidátskej krajiny získalo v roku 2014.
Belgium EU Albania
Albánsky premiér Edi Rama sa prihovára médiám po zasadnutí Asociačnej rady EÚ – Albánsko v budove Rady EÚ v Bruseli v pondelok 17. novembra 2025. Foto: SITA/AP
Európska únia otvorila posledné zostávajúce rokovacie kapitoly s Albánskom, čím sa táto krajina západného Balkánu priblížila k vstupu do EÚ do roku 2030. Referuje o tom web euronews.com.

Očakáva sa, že Albánsko ukončí prístupové rokovania do konca roka 2027, čím sa dostane na cestu k členstvu v EÚ do roku 2030.

Po ruskej invázii na Ukrajinu EÚ vniesla do rokovaní dynamiku a označila to za geopolitický imperatív. „Albánsko je najlepším príkladom transformačnej sily rozšírenia,“ povedala v pondelok novinárom eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová. „Ukazuje to, že keď prinášate výsledky, napredujete.“

Podľa najnovšej správy Komisie o pokroku v rozširovaní EÚ je Albánsko na správnej ceste k ukončeniu prístupových rokovaní v roku 2027. Spolu s Čiernou Horou je Albánsko v súčasnosti považované za jeden z popredných štátov v procese prístupu k EÚ.

Albánsko požiadalo o členstvo v EÚ v roku 2009 a štatút kandidátskej krajiny získalo v roku 2014. Tirana má najvyššiu úroveň verejnej podpory pre vstup do EÚ spomedzi všetkých kandidátskych krajín, pričom približne 90 % jej občanov sa vyjadrilo za vstup do bloku.

