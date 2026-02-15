Brignoneová útočí na zlato aj v obrovskom slalome, Shiffrinová stráca sekundu

Obrovský slalom žien na ZOH 2026 bude v 2. kole bez Slovenky Rebeky Jančovej.
Federica Brignoneová
Talianka Federica Brignoneová bola najrýchlejšia v 1. kole obrovského slalomu žien na ZOH 2026 v Cortine d´Ampezzo. Foto: SITA/AP
Talianska reprezentantka Federica Brignoneová má namierené za ďalšou zlatou medailou na zimných olympijských hrách v Cortine d´Ampezzo.

Nečakaná víťazka super G predviedla najrýchlejšie prvé kolo v obrovskom slalome. Pred Nemkou Lenou Dürrovou vedie o 34 stotín sekundy a o 46 stotín zaostáva ďalšia Talianka Sofia Goggiová na tretej priečke.

Američanka Mikaela Shiffrinová v tejto sezóne nedosahuje v obrovskom slalome výraznejšie výsledky, po 1. kole jej patrí siedma priečka s mankom jednej sekundy a dvoch stotín na Brignoneovú.

Jediná Slovenka na trati 1. kola bola Rebeka Jančová, ale dlho na trati nevydržala. Po chybe na vnútornej lyži ju vyhodilo z jazdnej línie a nedošla ani po prvý medzičas. Druhé kolo sa začne o 13.30 h.

