Brignoneová útočí na zlato aj v obrovskom slalome, Shiffrinová stráca sekundu

Talianska reprezentantka Federica Brignoneová má namierené za ďalšou zlatou medailou na zimných olympijských hrách v Cortine d´Ampezzo.
Nečakaná víťazka super G predviedla najrýchlejšie prvé kolo v obrovskom slalome. Pred Nemkou Lenou Dürrovou vedie o 34 stotín sekundy a o 46 stotín zaostáva ďalšia Talianka Sofia Goggiová na tretej priečke.
Američanka Mikaela Shiffrinová v tejto sezóne nedosahuje v obrovskom slalome výraznejšie výsledky, po 1. kole jej patrí siedma priečka s mankom jednej sekundy a dvoch stotín na Brignoneovú.
Jediná Slovenka na trati 1. kola bola Rebeka Jančová, ale dlho na trati nevydržala. Po chybe na vnútornej lyži ju vyhodilo z jazdnej línie a nedošla ani po prvý medzičas. Druhé kolo sa začne o 13.30 h.