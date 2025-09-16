Bratislavská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s protestom na Námestí Slobody

Policajti budú dohliadať na verejný poriadok, ale aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
PROTEST: Slovensko je Európa! v Bratislave
Herečka Magda Vášáryová (na pódiu vľavo) počas protestu Slovensko je Európa na Námestí slobody v Bratislave, ktorý organizovala iniciatíva Mier Ukrajine v súvislosti s návštevou premiéra SR Roberta Fica v Moskve, na ktorej sa stretol s prezidentom Ruska Vladimírom Putinom v rámci osláv 80. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom. Bratislava, 9. máj 2025. Foto: SITA
Bratislava Regionálne správy Regionálne správy z lokality Bratislava

V súvislosti s verejným zhromaždením, ktoré sa bude konať v utorok popoludní na Námestí Slobody v Bratislave, upozorňujú policajti na dočasné dopravné obmedzenia.

Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňaKatarína Bartošová, policajti budú dohliadať na verejný poriadok, ale aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

V súvislosti s zhromaždením upozorňujú vodičov, že počas neho môže byť obmedzená premávka v priľahlých uliciach Námestia Slobody – Námestie 1. mája, Jánska ulica, Radlinského ulica a Imricha Karvaša.

Dopravní policajti budú riadiť premávku a podľa jej vývoja operatívne prijímať opatrenia. Obyvateľov žiadajú, aby rešpektovali pokyny a výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Firmy a inštitúcie: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v BratislavePolícia Slovenskej republiky
Okruhy tém: bratislavská policajná hovorkyňa bratislavská polícia Dopravné obmedzenia Protest
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk