Bratislavská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s protestom na Námestí Slobody

V súvislosti s verejným zhromaždením, ktoré sa bude konať v utorok popoludní na Námestí Slobody v Bratislave, upozorňujú policajti na dočasné dopravné obmedzenia.
Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňaKatarína Bartošová, policajti budú dohliadať na verejný poriadok, ale aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
V súvislosti s zhromaždením upozorňujú vodičov, že počas neho môže byť obmedzená premávka v priľahlých uliciach Námestia Slobody – Námestie 1. mája, Jánska ulica, Radlinského ulica a Imricha Karvaša.
Protesty proti „ožobračovaniu“ sa v utorok uskutočnia v 16 mestách, organizujú ich progresívci
Dopravní policajti budú riadiť premávku a podľa jej vývoja operatívne prijímať opatrenia. Obyvateľov žiadajú, aby rešpektovali pokyny a výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným.