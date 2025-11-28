Bratislavská polícia pátra po páchateľovi, ktorý ženu pripravil v prepočte o viac než 44-tisíc eur

Bratislavská polícia pátra po páchateľovi, ktorý poškodenú ženu pripravil o 18 miliónov maďarských forintov. V prepočte ide o vyše 44 600 eur. O čine informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, zverejnilo aj fotografie páchateľa, žiadajúc verejnosť o pomoc.
Ako polícia ozrejmila, vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže spáchaného ľsťou, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ na Panónskej ceste v bratislavskej Petržalke. Počas osobného stretnutia so ženou využil jej omyl a z vozidla odcudzil plátennú tašku s finančnou hotovosťou vo výške 18 miliónov HUF. Následne odišiel na doposiaľ neznáme miesto.
„V tejto súvislosti pátrame po totožnosti osoby na priložených fotografiách a vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície,“ apeluje polícia.