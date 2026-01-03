Bratislavská mestská časť Ružinov plánuje pokračovať v rekonštrukciách škôl a športovísk

Bratislavský Ružinov plánuje aj v tomto roku pokračovať s rekonštrukciami svojich škôl a športovísk. Plánované investície pre SITA priblížila hovorkyňa Ružinova Tatiana Tóthová. „Vlani sme začali s výstavbou nového pavilónu na Základnej škole (ZŠ) Vrútocká, kde pribudla aj energetická trieda spĺňajúca najprísnejšie kritériá. V tomto roku sa na danej ZŠ začne budovať nový športový areál,“ poznamenala.
Nové priestory pribudli v materskej škole (MŠ) Piesočná, v MŠ Palkovičova zas vybudovali nový oporný múr. „Zrealizovali sme aj revitalizáciu verejného priestoru okolo KOZMOS-u a dokončená bola aj výstavba kanalizácie na Pálenisku v Novom Ružinove,“ priblížila ďalej hovorkyňa s tým, že do rekonštrukcie, obnovy a doplnenia ihrísk a športovísk investuje mestská časť každý rok približne milión eur.
Petržalka vlani zrealizovala viacero veľkých projektov, v tomto roku plánuje hlavne rekonštruovať
Vlani zrekonštruovali tiež detské ihrisko na Mierovej, realizujú obnovu športoviska na Ondrejovovej a dokončujú verejné obstarávania pre športoviská na Rožňavskej a detské ihrisko na Gemerskej. Ďalej pripravujú obnovu bežeckej dráhy na Borodáčovej. „Pripravuje sa zateplenie/ zvýšenie energetickej úspory a tiež vybudovanie vodozádržných opatrení na MŠ Haburská a MŠ Medzilaborecká, pred dokončením je MŠ Svätoplukova/ Zwirn, ktorú výhľadovo plánujeme otvoriť na jar 2026,“ dodala hovorkyňa.
Ružinov ďalej pripravuje novú škôlku Nový Ružinov. „Medzi veľké projekty patrí tiež rekonštrukcia Domu kultúry Bulharská, ktorý čaká celková obnova a pripravuje sa aj projektová dokumentácia pre nový pavilón na ZŠ Kulíškova,“ doplnila Tóthová.