Bratislava v pohybe opäť ponúkne široké spektrum tanečného umenia

Monumentálne i komorné diela. Ekologické výzvy či ženské explózie. To všetko je na programe festivalu súčasného tanca.

Už 27 rokov približuje medzinárodný festival Bratislava v pohybe slovenskému publiku umenie súčasného tanca. Tento rok sa uskutoční od 2. do 21. októbra 2023 a počas siedmich večerov predstaví osem umeleckých zoskupení z Belgicka, Francúzska, Talianska, Veľkej Británie a Slovenska. Sprievodný program bude opäť bohatý na netradičné tanečné performance, workshopy a filmy. Predvojom festivalu bude pohybovo-hudobno-výtvarná inštalácia Veľký nádych so 40 tancujúcimi nevestami na Nádvorí Primaciálneho paláca (2. a 3. septembra 2023). 27. ročník Bratislavy v pohybe bude výnimočný aj tým, že vybrané predstavenia ponúkne aj v iných slovenských mestách – Trnave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.

Hlavný program festivalu sa bude počas októbrových týždňov odohrávať na viacerých miestach v Bratislave – v sálach Slovenského národného divadla, v Divadle P. O. Hviezdoslava, v A4 – priestore súčasnej kultúry či v nedávno zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérii.

Foto: R. Vennekens

Zaostrené na Belgicko, ktoré určuje trendy súčasného tanca

Dramaturgia festivalu sa opäť zamerala na prezentáciu viacerých umelcov z jednej krajiny. Tentoraz pôjde o ukážku belgického súčasného tanca. „Belgickí tvorcovia radi experimentujú a využívajú vyjadrovacie prostriedky divadla, filmu, výtvarného umenia a nových technológií.

Po dlhé roky určujú trendy vývoja súčasného tanca v Európe a to i vďaka silnému zázemiu a významnej inštitucionálnej podpore,” priblížila dramaturgiu tohto ročníka umelecká riaditeľka Miroslava Kovářová.

Festival otvorí flámsky súbor, ktorý už slovenskí diváci poznajú. Bude ním Ultima Vez, tentoraz s predstavením Hands Do Not Touch Your Precious Me. Zvukovo unikátne a vizuálne monumentálne dielo tanečného mága Wima Vandekeybusa je na programe 2. októbra 2023 o 19.00 hod. v Činohre SND. Výnimočnosť večera, v ktorom sa predstavia tanečníci pohybujúci sa na hranici fyzických možností, zvýrazní aj to, že sa na javisku objaví sám režisér a choreograf Vandekeybus.

Akýmsi protipólom k monumentálnosti Ultimy Vez bude láskyplný, komorný duet Sweat Baby Sweat ďalšej legendy belgického tanca Jana Martensa. Toto dielo vytvoril pred 12 rokmi a patrí medzi najhranejšie, precestoval s ním už 20 krajín. Bratislavskí diváci sa budú môcť ponoriť do intimity pomalých pohybov permanentne prepojenej dvojice tanečníkov 9. októbra o 19.00 hod. v Štúdiu SND.

Ďalším „headlinerom“ 27. ročníka festivalu je súbor úspešného slovenského tvorcu Tona Lachkého, ktorý žije a tvorí v Bruseli. Jeho ekologické dielo The Others, v ktorom apeluje na ľudí, aby mali radi našu planétu a pomohli ju uzdraviť, očarilo medzinárodnú kritiku a putuje po celej Európe. Choreografia bola vyhlásená za najlepšiu tanečnú inscenáciu Prix Maeterlinck de la Critique 2022, získala tiež Cenu ministra vzdelávania a ocenenie Coup De Foudre De La Presse. Predstavenie je na programe 16. októbra 2023 o 19.00 hod. v Mestskom divadle DPOH a vzhľadom na edukatívny rozmer organizuje festival aj dopoludňajšie predstavenie pre školské skupiny (17. októbra 2023 o 10.00 hod.).

Foto: Klaartje Lambrechts

Ženské energetické explózie v A4

Do Bratislavy prichádzajú aj dve výnimočné tanečnice, ktoré na predstavení 13. októbra 2023 o 20.00 hod. v A4 – priestore súčasnej kultúry vytvoria neopakovateľnú atmosféru. Obe patria medzi dvadsiatku najsľubnejších začínajúcich európskych choreografov, ktorú každoročne vyberá medzinárodná sieť Aerowaves. Po sólovom maratóne extrémne rýchlych a presných pohybov belgickej umelkyne Loraine Dambermont Toujours de ¾ Face ! vystúpi taiwansko-britský tanečný nezmar. Ching-Ying Chien je už roky spojená so svetoznámou Akram Khan Company, no jej choreografické počiny poznajú z videoklipov aj fanúšikovia hip-hopového hudobníka Plan B či skupiny Chemical Brothers. Vo svojom diele Vulture hľadá extrémy pohybu ľudského tela a na javisku sa chvíľami stáva zvieraťom a chvíľami človekom.

Foto: Chia-Yeh Le

Keď sa na pódiu naživo stretnú tanečníci i hudobníci

Je priam pravidlom, že festival Bratislava v pohybe realizuje tanečné vystúpenia aj mimo divadelných sál, vytvárajúc tak neobvyklé prepojenia živého umenia a genia loci. Tentoraz to budú priestory novo zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérie, ktoré privítajú talianskych umelcov Camillu Monga a Emanuela Maniscalca. Pôjde o tanečné predstavenie založené na improvizácii Sull’attimo, v ktorom sa stretnú štyria tanečníci a jeden hudobník. Nepretržitý dialóg pohybov a hudby inšpirovanej jazzom i brazílskou populárnou hudbou privedú divákov do meditatívneho stavu 20. októbra 2023 o 19.00 hod.

Prepojenie tanca a živej hudby je prítomné aj v spomínanom predstavení Vulture, ale aj v diele úspešnej slovenskej tanečníčky a choreografky Evy Klimáčkovej, ktorá žije a tvorí v Paríži. So svojím súborom Cie E7KA uvedie v svetovej premiére inscenáciu Migrations Invisibles, v ktorej sa diváci stanú svedkami nových škál pohybu. O hudbu sa postará slovenská hudobníčka a speváčka pôsobiaca v Prahe Nina Rosa.

Výsledkom spolupráce dvoch maďarských umelcov – choreografa, performera a tanečníka Lászlóa Fülöpa a multidiscipinárneho umelca Vinceho Vargu – pre banskobystrické Divadlo Štúdio tanca je unikátne dielo At the Horizon of No Return o stave, v ktorom sa nachádza naša planéta a civilizácia. Predstavenie je na programe 14. októbra 2023 o 20.00 hod. v A4.

Vstupenky i permanentky na všetky predstavenia hlavného programu sa dajú zakúpiť cez https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/bratislava-v-pohybe-2023/

Spot Bratislava v pohybe:

Bohatý sprievodný program vzdelá aj inšpiruje

Predvojom hlavného programu bude pohybovo-hudobno-výtvarnú inštalácia Veľký nádych, ktorá sa uskutoční 2. a 3. septembra 2023 o 18.00 hod na Nádvorí Primaciálneho paláca. Pod vedením Debris Company 40 žien rôzneho veku vytvorí v pohybovej kompozícii snovú až obradnú atmosféru, naplnenú pozitívnou energiou.

Video teaser k Veľkému nádychu:

Okrem tejto kreácie uvedie festival v rámci svojho sprievodného programu dva večery tanečných filmov, workshopy súboru Ultima Vez a Evy Klimáčkovej a dve tanečné predstavenia slovenských choreografiek. Sprievodné podujatia sa uskutočnia v Kine Film Europe, Klariskách, na Vysokej škole múzických umení a v Štúdiu 12.

Bratislava sa rozpohybuje do celého Slovenska

Predstavenie belgického súboru Anton Lachky Company The Others pocestuje za divákmi do Trnavy, Banskej Bystrice a Košíc. Umenie Belgičanky Loraine Dambermont (Toujours de 3/4 Face!) spoznajú aj v Banskej Bystrici a Žiline. Do Žiliny zamieri aj francúzsky súbor Cie E7KA s Migrations Invisibles.

Viac informácií na www.abp.sk

Informačný servis