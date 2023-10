Bratislava rozpohybuje aj ďalšie mestá na Slovensku

Na turné cestuje aj tanečný súbor úspešného Tona Lachkého.

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe poputuje z hlavného mesta do Trnavy, Žiliny, Banskej Bystrice a Košíc. Medzi predstavenia hlavného festivalového programu, ktoré uvidia diváci v rámci turné, patrí dielo úspešného Slováka Antona Lachkého The Others. Festival uvedie v ďalších mestách aj choreografie Belgičanky Loraine Dambermont a francúzskeho súboru E7KA slovenskej umelkyne Evy Klimáčkovej.

Inscenácia belgického súboru The Anton Lachky Company The Others patrí medzi najvýraznejšie a najoceňovanejšie počiny slovenského choreografa Antona Lachkého, ktorý žije a tvorí v Bruseli. Dielo bolo vyhlásené za najlepšiu tanečnú inscenáciu Prix Maeterlinck de la Critique 2022, získalo tiež Cenu ministra vzdelávania a ocenenie Coup De Foudre De La Presse.

Tanečná inscenácia The Others (Tí druhí) rozpráva príbeh o štyroch ľuďoch, ktorí žijú sami v čudne izolovanom svete. Tento svet je vyrobený z plastu a obklopený nepreniknuteľnými, priesvitnými obrazovkami. Aby sa oslobodili od smútku a nudy, tancujú a hľadajú cestu, ako by mohli opäť žasnúť nad životom, prírodou a svetom.

V inscenácii tvorcovia vyzývajú ľudí k láske k planéte a zmene životného štýlu s cieľom zachrániť prírodu a Zem. Vzhľadom na environmentálnu tému súbor ponúka školským skupinám aj vzdelávací balík s informáciami a praktickými cvičeniami, ktoré majú umožniť učiteľom a učiteľkám sprostredkovať ekologickú problematiku hravou a tvorivou formou.

The Anton Lachky Company vystúpi po Bratislave (16. a 17. 10. v DPOH) aj v Malom Berlíne v Trnave (18. 10.), dvakrát v banskobystrickom Divadle Štúdio tanca (19.10.) a v Historickej budove Národného divadla Košice (21. 10.) v rámci projektu spolupráce Národného divadla Košice a Tabačky Kulturfabrik – MEDZISCÉNA.

„Som rád, že Košičania po prvý krát uvidia jeden z titulov programu festivalu Bratislava v pohybe práve na scéne Národného divadla Košice. Osobitne ma teší, že ide o súčasný tanec, ktorý komunikuje aj s mladším publikom a venuje sa aktuálnej téme klimatickej krízy. Hosťovanie súboru Anton Lachky Company je výsledkom tímovej spolupráce Národného divadla Košice a Tabačky Kulturfabrik pod hlavičkou MEDZISCÉNA,“ povedal Andrej Šoth, generálny riaditeľ NDKE

Turné Anton Lachky Company na Slovensku organizuje Asociácia Bratislava v pohybe v spolupráci s kultúrnym centrom Malý Berlín a s finančnou podporou Nadácie SPP.

Ďalšou ukážkou belgického súčasného tanca bude predstavenie Loraine Dambermont (BE) Toujours de ¾ Face ! Maratón rýchlych pohybov jednej z TOP20 najsľubnejších európskych choreografiek podľa siete Aerowaves uvidia po Bratislave (13. 10. v A4) aj diváci na Stanici Žilina – Záriečie (15. 10.) a v Divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici (16. 10.). Spolu s Loraine sa v Žiline a Bystrici so svojou choreografiou Parasite predstaví tanečníčka Divadla Štúdio tanca Cindy Ng.

V žilinskej Stanici vystúpi aj francúzsky súbor Cie E7KA úspešnej slovenskej tanečníčky a choreografky Evy Klimáčkovej, ktorá žije a tvorí v Paríži. V jej choreografii Migrations Invisibles sa diváci stanú svedkami nových škál pohybu. O hudbu sa postará slovenská hudobníčka a speváčka pôsobiaca v Prahe Nina Rosa. V Bratislave je dielo na programe na záver festivalu – 21. 10. v A4, v Žiline hneď na druhý deň – 22. 10. na Stanici Žilina – Záriečie.

BRATISLAVA V POHYBE V REGIÓNOCH

LORAINE DAMBERMONT (Belgicko)

TOUJOURS DE ¾ FACE!

15. 10. 2023 Stanica Žilina – Záriečie

16. 10. 2023 Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica

LORAINE DAMBERMONT. Foto: Bratislava v pohybe

ANTON LACHKY COMPANY (Belgicko)

THE OTHERS

18. 10. 2023 Malý Berlín, Trnava

19. 10. 2023 Divadlo Štúdio Tanca, Banská Bystrica (2 predstavenia)

21. 10. 2023 Medziscéna – Národné divadlo Košice a Tabačka Kulturfabrik

ANTON LACHKY COMPANY. Foto: Bratislava v pohybe

ANTON LACHKY COMPANY. Foto: Bratislava v pohybe

CIE E7KA (Francúzsko)

LES MIGRATIONS INVISIBLES

22. 10. 2023 Stanica Žilina – Záriečie

CIE E7KA. Foto: Bratislava v pohybe

